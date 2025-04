Spis treści:

Zaskórniki to występujące powszechnie małe białe, cieliste lub czarne kropki na skórze, które są spowodowane zablokowaniem ujścia porów skóry przez łój wymieszany ze zrogowaciałym naskórkiem. Tworzą się wówczas charakterystyczne, nieładnie wyglądające kropki (czarne nazywane są wągrami) najczęściej na skórze twarzy zlokalizowane zazwyczaj w okolicy nosa. Zaskórniki łatwo ulegają nadkażeniom przez bakterie, prowadząc do powstawania pryszczy. Możemy walczyć z nimi za pomocą odpowiednich kosmetyków albo próbować pozbyć się ich metodami domowymi.

Skąd się biorą zaskórniki?

Przyczyny zaskórników to:

zwiększona produkcja sebum wytwarzanego przez gruczoły łojowe,

duża ilość bakterii powodujących trądzik na skórze,

dieta - u niektórych zaskórniki i trądzik powstają z powodu diety bogatej w cukier, nabiał, tłuszcze, produkty mączne,

palenie papierosów,

nadmierne nawodnienie skóry przed miesiączką - w tym czasie łatwiej o zaskórniki, szczególnie gdy powietrze jest bardzo wilgotne, a na skórę nakładane są środki nawilżające,

działanie niektórych związków chemicznych zawartych w kosmetykach (np. glikol propylenowy),

uszkodzenie mieszków włosowych, np. z powodu wyciskania pryszczy, zabiegów kosmetycznych lub laserowych,

zaburzenia hormonalne,

, zaburzenia wydzielania keratyny.

Domowe sposoby na zaskórniki to proste zabiegi, do których nie potrzeba drogich czy skomplikowanych produktów. Oto 4 propozycje naturalnych sposobów na zaskórniki.

Sauna dla twarzy na zaskórniki

Ten sposób na zaskórniki jest bardzo prosty. Sauna dla twarzy, to nic innego jak znana już naszym babciom „parówka”. Wystarczy przygotować miskę, nalać do niej gorącej zagotowanej wody i pochylić się nad unoszącą się parą. Głowę i miskę przykrywamy ręcznikiem. Taki odprężający zabieg powinien trwać ok. 5 minut. Ciepło rozszerzy pory, dzięki czemu będą mogły się one łatwiej oczyścić z zalegającego łoju. „Parówkę” można wykonywać raz na 1-2 tygodni.

Do miski z gorącą wodą warto dodać zioła lecznicze, które będą miały różne działanie na skórę, np.:

rumianek - przyspiesza gojenie, działa przeciwzapalnie,

szałwia - łagodzi, działa przeciwbakteryjnie i odkażająco,

pokrzywa - łagodzi stany zapalne, działa przeciwtrądzikowo,

lipa - działa przeciwzapalnie i odkażająco, nawilża,

zielona herbata - zmniejsza produkcję sebum.

„Plaster” z jajka na zaskórniki

Aby pozbyć się zaskórników innym domowym sposobem, potrzebujesz:

białko jaja,

jedną warstwę chusteczki higienicznej (może być kawałek papieru toaletowego).

Jak to zrobić? Najpierw oddzielamy żółtko od białka. Na czystą, osuszoną twarz (wcześniej warto zrobić tzw. „parówkę”, aby otworzyć pory skóry) nakładamy – najlepiej pędzelkiem – białko jajka, koncentrując się na miejscach występowania zaskórników (szczególnie na nosie). Przykładamy w to miejsce pojedynczy kawałek chusteczki, a na wierzchu znów pokrywamy odrobiną białka. Staramy się nie poruszać chustką, żeby dobrze przykleiła się do skóry. Tak przygotowany „okład” ściągamy po 15-30 minutach – większość zaskórników powinna się przykleić do chusteczki, a skóra stać się dzięki temu bardziej oczyszczona.

Sok z cytryny i soda na zaskórniki

Do pozbycia się zaskórników niektórzy wykorzystują sok z cytryny i sodę. Gotujemy wodę, odczekujemy chwilę i moczymy w niej ręcznik (musi być gorący, ale nie parzyć!), a następnie nakładamy go na twarz, aby otworzyć pory skóry. Świeżo wyciśnięty sok z cytryny mieszamy z odrobiną sody do uzyskania konsystencji pasty. Nakładamy ją na problematyczne miejsca twarzy na noc.

Olejek z drzewa herbacianego na zaskórniki

Olejek z drzewa herbacianego jest polecanym środkiem na zaskórniki. Działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie. Wystarczy niewielką ilość olejku nałożyć na czystą bawełnianą ściereczkę i wetrzeć w zaskórniki.

Domowe metody na zaskórniki nie wystarczą, jeżeli nie będziemy dbać o skórę. Oto kilka czynności, których trzeba unikać przy zaskórnikach:

Nie wyciskaj zaskórników. Możesz wprowadzić bakterie i spowodować infekcję, zwiększasz ryzyko powstania blizn i zapalenia skóry.

Nie drap twarzy i zaskórników. Najlepiej unikaj dotykania twarzy rękami, ponieważ to grozi tylko pogorszeniem stanu skóry.

Nie dotykaj twarzy brudnymi rzeczami. Staraj się regularnie czyścić telefon i okulary, a także prać poszewki na poduszki.

Nie chodź spać w niedokładnie zmytym makijażu.

Nie zaniedbuj higieny twarzy, ale też włosów. Tłuszcz z włosów po styczności z twarzą może blokować pory skóry.

Nie pal papierosów. Zaskórniki częściej powstają u palaczy niż u osób niepalących.

Zaskórniki z czasem mogą zniknąć same. Niektóre znikają w ciągu ok. 7 dni, dlatego nie warto ich wyciskać. Te położone głęboko w skórze mogą wymagać pomocy dermatologa lub lekarza medycyny estetycznej. Warto im zapobiegać, żeby nie powstawały nowe i nie przekształcały się w pryszcze.

