Spis treści:

Reklama

Glista ludzka (łac. Ascaris lumbricoides) to pasożyt układu pokarmowego, który bytuje w jelicie cienkim i wywołuje u człowieka chorobę zwaną glistnicą. Jest to jeden z najczęściej występujących pasożytów ludzkich. Robak może osiągać 20-30 cm długości, a więc podczas badania lub w kale łatwo go zauważyć. Ma kolor biały, różowy lub żółty.

Do zakażenia glistą ludzką dochodzi wskutek zjedzenia zanieczyszczonych produktów, np. niemytych owoców lub warzyw, oraz jaj pasożyta np. po pracach czy zabawie w ziemi.

Po dostaniu się do dwunastnicy rozwijają się larwy glisty, które przez błonę śluzową jelit dostają się do układu krążenia. Następnie pasożyt trafia do wątroby, a stąd w ciągu tygodnia do płuc. Robaki dojrzewają w pęcherzykach płucnych, dostają się do układu pokarmowego i są znowu połykane. Taki cykl trwa około 2 tygodni. Ostatecznie larwy są wydalane i połykane, po czym ponownie przedostają się do przewodu pokarmowego.

Zakażenie glistą może przebiegać bezobjawowo, ale powoduje niedożywienie lub opóźnienie wzrostu u dzieci. Glista ludzka może też wywoływać objawy takie, jak:

ból brzucha,

nudności,

wymioty,

wzdęcia,

sporadyczna biegunka,

niedożywienie,

osłabienie,

gorączka,

kaszel,

wysypka,

krwioplucie,

świszczący oddech.

U jednej osoby może żyć nawet kilkanaście tych pasożytów. Zdarzają się też nadkażenia i objawy zapalenia pęcherzyka żółciowego, zapalenie trzustki, skręt jelit czy zapalenie wyrostka. Na cięższe objawy narażone są bardziej dzieci niż dorośli.

Glista nie rozmnaża się w organizmie człowieka i żyje do dwóch lat, dlatego może dojść do samoistnego wyleczenia zakażenia. Mimo to zakażenie glistą wymaga leczenia farmakologicznego. W przypadku pojawienia się objawów glistnicy należy zgłosić do lekarza i wykonać badania. Domowe sposoby są raczej środkami wspomagającymi leczenie.

Pestki dyni na glistę ludzką

Świeże pestki dyni są chyba najpopularniejszym naturalnym sposobem na pasożyty w organizmie. Według niektórych mogą zlikwidować nie tylko glistę ludzką, ale też owsiki czy tasiemca. A ma to być zasługą zawartej w nich kukurbitacyny – związku, który uszkadza układ nerwowy pasożytów i ułatwia ich usuwanie z organizmu. Pestki dyni nie są szkodliwe, więc można je bezpiecznie stosować w niewielkich ilościach. To, czy działają na glistę, nie zostało udowodnione.

Kuracja pestkami dyni dla osoby dorosłej polega na zjedzeniu 2 łyżek świeżych pestek dni bez łupin na czczo. Można je rozdrobnić. Po dwóch godzinach zalecane jest wypicie środka przeczyszczającego. Kurację należy powtórzyć po dwóch dniach.

Kuracja pestkami dyni dla dziecka polega na rozdrobnieniu 1 łyżki świeżych pestek dyni bez łusek, a następnie spożyciu ich z sokiem z marchwi. Po 2 godzinach dziecku trzeba podać 1-2 łyżeczek oliwy, aby wywołać efekt przeczyszczający. Pestki można zastąpić olejem z pestek dyni.

Olejek tymiankowy na glistę ludzką

W celu pozbycia się glisty ludzkiej polecane jest spożywanie 5 kropli olejku tymiankowego dodanych do płaskiej łyżki miodu, 3-4 razy dziennie między posiłkami. Stosuj ostrożnie, a w razie pojawienia się dolegliwości (np. ból brzucha, złe samopoczucie), przerwij kurację.

Czosnek na glistę ludzką

Czosnek według niektórych może pomóc w zwalczaniu glisty ludzkiej. Naukowcy w swoich pracach obserwowali właściwości przeciwpasożytnicze tej rośliny. Mogą one wynikać z faktu, że świeży czosnek zakłóca działanie ważnych enzymów potrzebnych pasożytom do rozprzestrzeniania się w organizmie. Badania nie dowodzą niestety jego skuteczności w zakresie zwalczania glisty ludzkiej.

Czosnek na glistę ludzką przyjmuje się w postaci surowej. Dwa średniej wielkości ząbki czosnku rozgnieć, dodaj do 1/2 szklanki ciepłego mleka i pij kilka razy dziennie.

Zioła na glistę ludzką

Niestety zioła skutecznie zwalczające pasożyty, w tym glistę ludzką, mogą być groźne dla zdrowia. Dotyczy to głównie ziela wrotyczu, w którym obecny jest toksyczny tujon, czy ziela piołunu. Są to rośliny szkodliwe nie tylko dla pasożytów, ale i dla człowieka. Dlatego są przeciwwskazane u dzieci oraz kobiet w ciąży i karmiących.

Mieszanka ziołowa na glistę ludzką

W zwalczaniu glistnicy może być skuteczna mieszanka z następujących ziół:

kłącze tataraku 50 g,

ziele tymianku 50 g,

korzeń omanu 50 g,

mięta pieprzowa 25 g,

liść orzecha włoskiego 25 g,

ziele piołunu 10 g.

Zalej 1 łyżkę ziół szklanką wrzącej wody i odstaw pod przykryciem na 60 minut. Po przecedzeniu pij 3 razy dziennie po pół szklanki ciepłego naparu (możesz parzyć w termosie) pomiędzy posiłkami. Po tygodniowej kuracji należy zmniejszyć ilość ziół do pół łyżki na szklankę wody i pić jeszcze przez 3-4 tygodnie. Napar można dosłodzić. Nie mogą go przyjmować kobiety w ciąży, karmiące i dzieci.

Leki stosowane w leczeniu zakażenia glistą ludzką to leki przeciwpasożytnicze: albendazol lub mebendazol. Stosuje się też niekiedy pyrantel. Są to leki na receptę. Wyleczenie może nastąpić w ciągu kilku dni. Po przyjmowaniu leków dochodzi do wydalenia wraz z kałem martwej glisty ludzkiej. Należy stosować je ściśle według zaleceń lekarza.

W przypadku glistnicy nie ma konieczności leczenia wszystkich domowników tak jak przy zakażeniu owsikami. Warto dodać, że leczenie farmakologiczne nie jest wskazane w czasie aktywnej wędrówki pasożyta przez płuca, ponieważ zwiększa to ryzyko rozwoju zapalenia płuc.

W przypadku pojawienia się objawów glistnicy należy udać się do lekarza. Zalecane badania diagnostyczne to badanie kału – należy je zrobić 2-3 razy co 3-5 dni, ponieważ nie zawsze udaje się wykryć pasożyta podczas pobrania jednorazowo próbki stolca.

Zapobieganie zakażeniu glistą ludzką polega przede wszystkim na przestrzeganiu zasad higieny: dokładnym myciu owoców i warzyw, myciu rąk przed spożywaniem żywności i po pracach w ziemi.

Źródła:



de Lima Corvino DF, Horrall S. Ascariasis. [Updated 2023 Jul 17]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430796/,



Campos R, Amato Neto V, Castanho RE, Moreira AA, Pinto PL. Tratamento da ascaridíase por meio do alho (Allium sativum) [Treatment of ascaridiasis with garlic (Allium sativum)]. Rev Hosp Clin Fac Med Sao Paulo. 1990 Sep-Oct;45(5):213-5. Portuguese. PMID: 2133175,



I. Kaczmarczyk-Sedlak, A. Ciołkowski, Zioła w medycynie. Choroby układu pokarmowego, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2017.

Reklama

Czytaj także:

Czosnek, pestki dyni, ocet jabłkowy... Jakie są najlepsze babcine sposoby na pasożyty w organizmie?

Jak stosować liść laurowy na pasożyty? Przepis na wywar

Stosuj tę mieszankę z goździkami, jeśli chcesz pozbyć się pasożytów

Badanie na pasożyty z krwi - co wykrywa i jak interpretować wyniki