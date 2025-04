Spis treści:

Jęczmień to bolesny guzek zlokalizowany najczęściej na krawędzi górnej lub dolnej powieki u nasady rzęs (jęczmień zewnętrzny) lub pod powieką (jęczmień wewnętrzny).

Przyczyną powstania jęczmienia zazwyczaj jest infekcja bakteryjna, najczęściej spowodowana gronkowcami. Dochodzi do zablokowania gruczołów łojowych (Zeissa) lub potowych (Molla), albo gruczołów Meiboma w przypadku jęczmienia pod powieką. W rezultacie pod skórą zbiera się ropa i powstaje bolesna krosta zwana jęczmieniem.

Objawy jęczmienia to:

bolesny obrzęk na brzegu powieki wypełniony ropą (lub guzek pod powieką w przypadku jęczmienia wewnętrznego),

spuchnięcie powieki,

ból oka,

uczucie ciała obcego w oku,

łzawienie,

światłowstręt.

Jęczmień samoistnie znika w ciągu 7-10 dni. Może pęknąć, a na rzęsach możesz zauważyć ropną wydzielinę. Jest to normalne. Dolegliwości można zmniejszyć i skrócić dzięki domowym sposobom na jęczmień. Ich skuteczność wynika głównie z właściwości rozgrzewających i przyspieszających gojenie.

Najlepszym domowym sposobem na jęczmień jest przykładanie do oka ciepłych okładów. Stosuj kompres na zamknięte oko przez 15 minut przynajmniej 4 razy dziennie. Dzięki temu złagodzisz ból i przyspieszysz dojrzewanie jęczmienia.

Jako ciepły okład na jęczmień doskonale sprawdzi się torebka ekspresowa z czarną herbatą albo rumiankiem, który zadziała przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. Herbatę zalej niewielką ilością wrzątku, wyciśnij i połóż na zamknięte oko. Pozostaw na 5 minut. Zabieg powtarzaj kilka razy dziennie.

Inne zioła pomocne w leczeniu jęczmienia, to również nagietek, świetlik oraz mniszek lekarski. Przygotuj z nich napar:

Łyżkę ziół zalej połową szklanki wrzątku.

Pozostaw pod przykryciem na 5 minut.

Zanurz w naparze wacik, delikatnie wyciśnij i połóż na oko z jęczmieniem.

Jeśli napar wystygł, możesz dolać trochę wrzątku.

Przeczytaj: rumianek na oczy i inne okłady

Delikatny masaż oka jest skutecznym domowym sposobem na jęczmień. Poprawia miejscowy drenaż i krążenie, przyspieszając dojrzewanie jęczmienia i jego pęknięcie. Pamiętaj, aby masaż wykonywać czystymi rękami.

To chyba najbardziej popularny domowy sposób na jęczmień. Może okazać się skuteczny z kilku powodów. Pocieranie ciepłym metalem działa jak rozgrzewający masaż, a taki przyspiesza dojrzewanie jęczmienia i jego gojenie. Dodatkowo złoto ma właściwości przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Pamiętaj, aby to, czym pocierasz jęczmień (np. obrączka), było wcześniej umyte wodą z mydłem i zdezynfekowane. Zanim złoto przyłożyć do oka, rozgrzej je, np. pocierając chusteczką.

fot. Domowe sposoby na jęczmień/ Adobe Stock, sebos

Oko i okolice jęczmienia przemywaj wacikiem z ciepłą wodą i mydłem. To pomorze w oczyszczeniu zakażonego miejsca z bakterii, zapobiegnie dalszej infekcji, pomoże w ograniczaniu zapalenia powieki, a dzięki temu przyspieszy gojenie jęczmienia.

Jeśli jęczmień jest bardzo bolesny, możesz zażyć tabletkę przeciwbólową dostępną bez recepty. Jeśli ból się nasila lub po kilku dniach nie ustępuje, zgłoś się do lekarza.

Niektóre działania mogą pogorszyć jęczmień lub prowadzić do większej infekcji, dlatego przestrzegaj kilku ważnych zasad:

Nie rozdrapuj i nie wyciskaj jęczmienia (to zwiększa ryzyko rozszerzenia zakażenia).

jęczmienia (to zwiększa ryzyko rozszerzenia zakażenia). Unikaj przemęczenia oczu , np. długiego przesiadywania przed ekranem komputera lub czytania przy słabym świetle.

, np. długiego przesiadywania przed ekranem komputera lub czytania przy słabym świetle. Zrezygnuj z makijażu oka .

. Unikaj noszenia soczewek kontaktowych w tym czasie.

w tym czasie. Nie dotykaj oka brudnymi rękami.

Jęczmień na ogół samoistnie ustępuje i nie ma konieczności wizyty u lekarza. Niekiedy specjaliści zalecają podanie do oka maści z antybiotykiem, chociaż jest niewiele dowodów na istotne korzyści takiego rozwiązania. W przypadku bardzo dużych jęczmieni, może być konieczny zabieg w celu nacięcia i drenażu zawartości ropnej.

W tych sytuacjach, powinieneś skontaktować się z okulistą:

jeśli objawy nie ustępują po kilku dniach,

jeśli oko coraz bardziej boli,

jeśli masz cukrzycę,

jeśli jęczmień nawraca (może świadczyć o cukrzycy lub hiperlipidemii),

jeśli jęczmień powoduje problemy ze wzrokiem.

Źródła:

D. Willmann i inni, Stye, www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459349,

K.J. Bragg i inni, Hordeolum, www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441985.

