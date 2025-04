Leczenie AZS składa się z pięciu podstawowych elementów:

Reklama

nawodnienie skóry,

stosowanie środków zmiękczających,

stosowanie preparatów steroidowych,

zmniejszanie świądu,

identyfikacja i w miarę możliwości eliminacja czynników zaostrzających przebieg choroby.

Reklama

Wszystkie te elementy muszą być realizowane systematycznie i z zaangażowaniem, aby działania te przyniosły efekt.

Odpowiednie nawodnienie skóry polega przede wszystkim na stosowaniu umiarkowanie ciepłych kąpieli nawilżających trwających około 20-30 minut. Do kąpieli dodajemy środki zmiękczające skórę poprzez zatrzymywanie w niej wilgoci.

Zobacz: Pielęgnacja skóry z AZS

Kolejnym ważnym elementem w terapii jest stosowanie emolientów. Są to substancje w postaci maści i kremów, w których skład wchodzą głównie tłuszcze i kwasy tłuszczowe. Ich działanie polega na natłuszczeniu skóry, przez co zapobiegają parowaniu wody z jej powierzchni. Dodatkowo wchłaniają wilgoć z otoczenia dzięki czemu zapobiegają suchości skóry, która jest charakterystycznym i bardzo kłopotliwym elementem atopowego zapalenia skóry.

Sterydy w atopowym zapaleniu skóry

Podstawą leczenia zmian wypryskowych jest zewnętrzne aplikowanie na skórę leków steroidowych. Stosuje się je łącznie z preparatami zmiękczającymi skórę. Należy pamiętać, że steroidów fluorowanych nie stosuje się na skórę twarzy, okolicę narządów płciowych zewnętrznych oraz w fałdach skórnych. Leki te nakłada się tylko na skórę zmienioną chorobowo, a silnie działające steroidy stosuje się w zaostrzeniach choroby i przez krótki czas (nie dłużej niż 3 tygodnie).

Pomocy – śwędzi!

Kolejnym niezmiernie ważnym elementem leczenia jest opanowanie świądu. Ten dokuczliwy objaw może bardzo negatywnie wpływać na psychikę chorego, powodując rozdrażnienie. W walce ze świądem największe znaczenie mają leki przeciwhistaminowe. U małych dzieci dodatkowo należy zadbać o ochronę przed drapaniem, chociażby poprzez krótkie obcinanie paznokci, a u niemowląt poprzez nakładanie miękkich rękawiczek na ręce.

Codzienne życie atopika

Poza leczeniem farmakologicznym bardzo ważna jest zmiana stylu życia. Warto tak zmienić swoje przyzwyczajenia, aby wyeliminować lub przynajmniej ograniczyć wpływ tych czynników, które doprowadzają do zaostrzenia atopowego zapalenia skóry. Unikać należy substancji drażniących (w tym silnych detergentów) oraz substancji na które dana osoba jest uczulona (w tym głównie alergenów pokarmowych u małych dzieci). Należy podejmować szybkie leczenie w przypadkach kiedy dochodzi do zakażeń skóry. Bardzo silny związek z zaostrzeniem atopowego zapalenia skóry obserwuje się w związku z sytuacjami stresowymi oraz z przeżywaniem silnych emocji.

Polecamy: Codzienne życie z atopowym zapaleniem skóry