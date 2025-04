fot. Fotolia

W sierpniu miałam wypadek i doznałam złamania czwartego palca u podstawy i paliczka piątego palca prawej ręki. Jestem już po zakończeniu leczenia, ale od pewnego czasu zaczęły mi drętwieć palce. Ból i drętwienie promieniuje przez całą dłoń aż do łokcia. Staje się to bardzo uciążliwe, ponieważ nie mogę utrzymać nawet łyżki lub długopisu. Czy mogą to być powikłania po złamaniu, czy raczej powinnam szukać przyczyny, gdzie indziej? Do tej pory nic takiego nie odczuwałam.

Na pytanie użytkownika odpowiada mgr Janina Wieczorkiewicz z Rehabilitacji św. Łukasza:

Powikłania złamania mogą nastąpić już w momencie urazu, bądź też w skutek nieprawidłowego zrośnięcia się kości. Wówczas może dojść do ograniczenia ruchomości, przykurczów mięśniowych oraz tępych bólów, które mogą się powtarzać regularnie nawet przez wiele lat po złamaniu.

Najczęstszymi powikłaniami po złamaniach są zaburzenia zrostu kostnego, pourazowa deformacja kostna, niedowłady nerwów obwodowych czy dysfunkcja naczyniowa, tzw. zespół sudecka. Także nieprawidłowo przeprowadzona rehabilitacja może grozić upośledzoną funkcją ręki. Proponuję skonsultować to z lekarzem prowadzącym w celu wykluczenia ewentualnych powikłań.

