Naukowcy z Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego i Uniersytetu Jagiellońskiego stworzyli rewolucyjną terapię, dzięki której być może uda się pomóc osobom chorym na stwardnienie rozsiane. Jak to możliwe? Przeczytaj!

Lek na SM - jak działa?

Nowoczesna terapia polega na stosowaniu naramiennych plasterków nasączonych 3 peptydami mieliny, substancji tworzącej osłonki włókien nerwowych. To właśnie one ulegają uszkodzeniu w przebiegu stwardnienia rozsianego, przyczyniając się do nieodwracalnych zmian w układzie nerwowym.

Niestety nie wiadomo dokładnie dlaczego tak się dzieje. Uważa się, że jest to efekt wadliwej reakcji układu odpornościowego, który (podobnie jak w reakcji alergicznej) zaczyna produkować przeciwciała przeciwko własnym osłonkom mielinowym.

Do tej pory w leczeniu stwardnienia rozsianego stosowano leki stymulujące cały układ odpornościowy, które jednak nie podnosiły tolerancji na mielinę, wywoływały poważne objawy niepożądane i były nieskuteczne u części pacjentów. Stworzona przez polskich naukowców terapia zmniejsza działanie układu odpornościowego tylko w stosunku do mieliny, nie zaburzając pozostałych funkcji układu odpornościowego.

Lek na SM - jakie są prognozy?



Opracowana przez polskich naukowców nowoczesna terapia może być przełomem w leczeniu stwardnienia rozsianego. Choć na razie przeprowadzono próby wyłącznie na grupie pacjentów, terapia wydaje się przynosić pozytywne skutki. Daje to nadzieję setkom tysięcy osób nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.

