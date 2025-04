W Polsce na SM choruje 45 tys. osób, a co roku przybywa od 1 tys. do 1,5 tys. nowych pacjentów. Dla chorego i jego bliskich diagnoza oznacza konieczność ułożenia życia na nowo. SM jest chorobą nieprzewidywalną, która u każdej osoby przebiega inaczej. W ramach kampanii „P.S. mam SM” powstały filmy edukacyjne, które w przystępny i rzetelny sposób wyjaśniają najważniejsze aspekty związane ze stwardnieniem rozsianym.

Reklama

Stwardnienie rozsiane to jedna z najczęściej występujących, przewlekłych chorób neurologicznych, która dotyka młodych dorosłych, czyli osoby między 20. a 40. rokiem życia.

– Osoby, u których zdiagnozowano SM, wychodzą od lekarza i często nie wiedzą, co mają dalej robić. Z tym samym problemem muszą zmierzyć się ich bliscy. Pierwszym miejscem, w którym szukają informacji na temat choroby, jest internet, gdzie jak wiemy oprócz tej wartościowej wiedzy, możemy znaleźć także mnóstwo niesprawdzonych, a często nieprawdziwych informacji – mówi Izabela Czarnecka-Walicka, Prezes Fundacji NeuroPozytywni. – Do naszej Fundacji trafia mnóstwo osób z SM, które są po prostu zagubione, dlatego uważamy, że tak ważny jest szybki dostęp do rzetelnej wiedzy na temat choroby oraz wsparcia motywacyjnego.

Stwardnienie rozsiane - nie przegap tych objawów!

Fundacja NeuroPozytywni przygotowała serię filmów edukacyjnych, w których prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek przedstawia najważniejsze informacje dotyczące SM oraz wyjaśnia wszystkie kwestie, które mogą nurtować chorych i ich bliskich. Są one dostępne na YouTube na profilu NeuroPozytywni https://youtu.be/Mm1HhCkUfVQ

Na stronie Fundacji NeuroPozytywni działa też grupa Pozytywnych, którą tworzą osoby w różnym wieku i o różnym stopniu sprawności, mające rozmaite doświadczenia z chorobą. Łączy je nie tylko SM, ale przede wszystkim hart ducha, nieustanna pogoń za pasją i nieograniczona chęć spełnienia własnych marzeń. Każdego dnia pokonują swoje słabości, by pielęgnować to, co w życiu kochają najbardziej. W ramach kampanii dzielą się swoimi historiami, by inspirować do działania osoby nowozdiagnozowane, a także by łamać stereotypy związane z SM.

Reklama

5 niepokojących objawów neurologicznych