Wielu rodziców, gdy dowiaduje się, że dziecko ma alergię, martwi się przede wszystkim o to, czy w przyszłości będzie ono musiało zmagać się z jej objawami. Każdy rodzic liczy na to, że dziecko po prostu z alergii „wyrośnie”. Jest to myśl po części słuszna, na pewno pocieszająca, ale też może być błędna i prowadzić do niebezpiecznego bagatelizowania problemu. Nieleczenie alergii może np. skutkować rozwojem astmy - a ta będzie na pewno dla dziecka jeszcze większym problem.

Reakcja organizmu związana z alergią jest bardzo trudna do przewidzenia. Wpływają na nią różne czynniki (np. stres, stan zdrowia, pora roku). Objawy alergii mają to do siebie, że mogą pojawić się lub ustąpić w każdym wieku, albo nawrócić po latach.

Niestety nie ma takich alergii, z których wszystkie dzieci wyrastałyby w 100%. Jest też dobra wiadomość: w przypadku niektórych popularnych alergii pokarmowych jest duża szansa na to, że z wiekiem objawy przeminą.

Szacuje się, że alergie pokarmowe ma aktualnie nawet 8% dzieci, a częstość zachorowań wzrasta. To, czy dziecko wyrośnie z alergii pokarmowej, zależy w dużej mierze od rodzaju pokarmu, na które jest ono uczulone. W niektórych przypadkach ryzyko, że objawy będą się utrzymywać w dorosłym życiu jest większe, a w innych - mniejsze.

Największa szansa na wyrośnięcie z alergii pokarmowych dotyczy uczulenia na mleko, jaja, pszenicę i soję. Tak się szczęśliwie składa, że wśród dzieci to właśnie alergia na mleko i jaja występuje najczęściej. Naukowcy uważają, że aż 90% dzieci z alergią na mleko wyrośnie z niej z wiekiem – ale tempo nabierania tolerancji oraz wiek, w którym to się stanie, mogą być różne. Najlepiej, gdy objawy uczulenia ujawniły się przed skończeniem 3. roku życia – te dzieci szybciej wyrastają z alergii na mleko.

Najmniejsze szanse na wyrośnięcie z alergii dotyczy uczulenia na orzechy, sezam, skorupiaki oraz ryby. U większości osób reakcja alergiczna na te produkty występuje w dorosłym życiu. Przykładowo według badań alergia na sezam utrzymuje się u 80% alergików mimo dorastania. Badanie przeprowadzone na brytyjskiej wyspie Wight wykazało, że po 10 latach tylko 10% dzieci uczulonych na orzechy ziemne wyrosło z tej alergii. Okazuje się też, że 80% dzieci, u których rozwinęła się tolerancja na orzechy ziemne, nie skończyło 8 lat. Jeśli objawy nie ustąpiły do 10 roku życia, jest małe prawdopodobieństwo, że ta alergia przeminie.

Alergie wziewne to występujący najpowszechniej rodzaj alergii. Wywołują je pyłki roślin, ale też roztocze kurzu domowego, sierść zwierząt oraz zarodniki grzybów. Szacuje się, że co najmniej połowa dzieci z alergią wziewną nadal będzie miała objawy w dorosłym życiu.

Jedno ze szwedzkich badań wykazało, że u 20% osób z katarem siennym objawy całkowicie ustąpiły z wiekiem (u połowy zmniejszyły się). Jednak wnioski z tej pracy dotyczyły w szczególności osób starszych.

Trzeba też pamiętać o tym, że jedna alergia może przejść w inną. Dlatego zawsze warto obserwować objawy i postępować zgodnie z zaleceniami alergologa.

Podsumowując: nie ma takiej alergii, z której wyrastałyby wszystkie dzieci bez wyjątku. W przypadku niektórych alergii pokarmowych, np. na mleko lub jaja, szanse na ustąpienie objawów są bardzo duże. Dzieci, u których rozpoznano alergię na orzechy, sezam, skorupiaki, ryby albo alergię wziewną, najprawdopodobniej będą mierzyć się z objawami również w dorosłym życiu. Na ogół nie da się przewidzieć, jaki będzie przebieg alergii. Wiadomo jednak, że lekceważenie objawów może prowadzić do pogorszenia stanu dziecka i rozwoju astmy.