Dzień mężczyzny!

Życie współczesnego mężczyzny to nie bułka z masłem. To raczej hamburger z frytkami zjadany w pędzie z jednego spotkania na drugie. A przecież stres, pośpiech i nieprawidłowe odżywianie, to najwięksi wrogowie męskiej kondycji. A może przy okazji Dnia Mężczyzny, u progu wiosny, warto odnaleźć czas dla siebie i zadbać o kondycję organizmu?



Życie w biegu – czas na męskie postanowienia!

Era podbijania karty w zakładzie pracy o godzinie 16:00 minęła bezpowrotnie.

Współczesny, zapracowany mężczyzna przeważnie spędza dzień na jeżdżeniu z jednego spotkania na drugie lub wielogodzinnym siedzeniu przed komputerem.

Jest bardzo prawdopodobne, że dotyczy to także Ciebie! Nie mając na nic czasu zaspokajasz głód wysokokalorycznymi przekąskami o niskiej wartości odżywczej. Jesz bardzo nieregularnie, a nierzadko Twoim jedynym posiłkiem jest obiad spożywany tuż przed snem. Tymczasem im dłuższe są przerwy między posiłkami, tym bardziej Twój organizm broni się przed deficytem energetycznym, odkładając zapas w postaci tkanki tłuszczowej. W efekcie od razu przybierasz na wadze. Brak systematycznej aktywności fizycznej również sprzyja odkładaniu się dodatkowych kilogramów. Nadwaga to już tylko krok do poważnej choroby, jaką jest otyłość, a ta sprzyja wielu schorzeniom, które zagrażają Twojemu życiu. Aby zapobiec niebezpieczeństwom wynikającym z nieprawidłowego odżywiania, musisz być ich świadomy!

Patrycja Kruza, doradca żywieniowy SetPoint, tłumaczy - „Niewielu mężczyzn wie, że to oni są najbardziej narażeni na choroby serca czy nadciśnienie wywołane nadwagą. Wynika to głównie z nieracjonalnego sposobu odżywiania się i ich wyczerpującego trybu życia. Mężczyźni mają większą niż kobiety skłonność do spożywania tłustych dań, jedzą mniej warzyw oraz owoców i piją więcej alkoholu. Są też słabiej niż kobiety zorientowani w kwestii diet i zdrowego odżywiania.”

Widmo chorób!

Nadwaga i otyłość u mężczyzn to przede wszystkim zagrożenia dla:

SERCA – zwiększa się ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, miażdżycy, nadciśnienia i innych chorób układu krążenia, które w Polsce stanowią pierwszą przyczynę zgonów mężczyzn!

PROSTATY – otyli mężczyźni znacznie częściej zapadają na raka gruczołu krokowego niż szczupli - różnica ta sięga średnio 25 procent.

KRĘGOSŁUPA I STAWÓW – każdy dodatkowy kilogram to dodatkowe obciążenie układu kostno-stawowego. Konsekwencją są bolesne choroby zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa.

WORECZEKA ŻÓŁCIOWEGO - zwiększone ryzyko rozwoju kamicy żółciowej, która występuje aż 6 razy częściej u osób otyłych.

NEREK - nadmierny przyrost masy ciała sprzyja niewydolności nerek.

Konsekwencje wynikające z życia w ciągłym pośpiechu są bezsporne. Możesz im jednak zapobiec nie tracąc cennego czasu na eksperymenty. Rozpocznij od zmiany nawyków żywieniowych.

„Zapracowany mężczyzna powinien unikać jedzenia „na mieście” i starać się zaplanować lub przygotowywać posiłek samodzielnie. Jednak w restauracji też może przestrzegać zasad racjonalnego odżywiania. Powinien wybierać dania rybne lub mięsne najlepiej grillowane lub pieczone z dodatkiem warzyw. Musi unikać dań smażonych i panierowanych – sugeruje Patrycja Kruza. Powinien także zrezygnować z przystawki i deseru a czekając na podanie posiłku, wypić wodę mineralną zamiast drinka czy napoju gazowanego. Najbardziej zdrowe i dietetyczne są dania kuchni japońskiej, bezpieczny jest również bar sałatkowy, ale ten bez majonezowych sosów. Apetyt na włoską kuchnię można zaspokoić połową porcji makaronu a resztę uzupełnić sałatką warzywną. Niestety typowo polska kuchnia jest ciężkostrawna i wysokokaloryczna.”

Chcesz sobie pomóc!

Jedz regularnie, 4-5 razy dziennie, najlepiej, co 2-3 godziny, mniejsze objętościowo posiłki. W ten sposób przyspieszysz swój metabolizm, a organizm dostarczone pożywienie wykorzysta od razu na Twoje bieżące potrzeby energetyczne; idealnym niskokalorycznym posiłkiem będzie chuda ryba czy mięso – drób, cielęcina, wołowina z dodatkiem surówki.

Jedz warzywa i owoce - w każdym głównym daniu powinna znaleźć się porcja warzyw, natomiast pomiędzy posiłkami, w ramach przekąski, należy pamiętać o owocach. Warzywa i owoce są cennym i najlepszym źródłem witamin i składników mineralnych. Inne niskokaloryczne przekąski, które powinny znaleźć się w twoim jadłospisie to: kefir, jogurt, soki warzywne i owocowe.

Pij minimum 1,5-2 litra płynów dziennie - głównie wody mineralnej oraz herbaty zielonej i owocowej; unikaj napojów gazowanych, dosładzanych oraz piwa – są kaloryczne i rozciągają ściany żołądka.

Jedz w domu; zrezygnuj z jedzenia na mieście, staraj się sam przygotowywać sobie posiłki, wówczas masz kontrolę nad tym, co jesz.

Nie zapominaj o ruchu. Warto być aktywnym!

Fachowe wsparcie!

Zmiana nawyków żywieniowych nie jest łatwym zadaniem, dlatego warto poszukać wsparcia u specjalistów. Dieta przygotowana przez doradców żywieniowych np. z Centrum Dietetycznego SetPoint ułatwi zrzucenie zbędnych kilogramów, a tym samym poprawi kondycję Twojego organizmu. Jednak przede wszystkim zmniejszy ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych, serca, nerek czy kręgosłupa.

Pamiętaj, że dobra dieta to racjonalna dieta! Dlatego najlepiej od razu udaj się do specjalisty SetPoint, który przeprowadzi szczegółowy wywiad żywieniowy i określi strukturę Twojego organizmu. Przy pomocy profesjonalnego analizatora składu ciała uzyska informacje (w procentach i kilogramach) o masie ciała, zawartości tkanki tłuszczowej, mięśniowej, kostnej i wody międzykomórkowej. Na podstawie wyników analizy składu ciała oraz rozmowy konsultant SetPoint przygotuje 10 tygodniowy program żywieniowy, dostosowany do Twoich oczekiwań i potrzeb.

Nie bój się diety, to nie głodówka, a wstęp do zmiany nawyków żywieniowych i zdrowego trybu życia!

Przykłady niskokalorycznych posiłków, które możesz sam przygotować!

Mozzarella z pomidorami: pomidory, ser mozzarella, sól, pieprz, bazylia, oliwa z oliwek. Pomidory i ser pokroić w kostkę, doprawić solą, pieprzem, bazylią i wymieszać z oliwą.

Kurczak w pomidorach z oliwkami: pierś z kurczaka, pomidory w puszcze, cebula, oliwki, czosnek, sól, pieprz, oliwa z oliwek. Na oliwie podsmażyć cebulę z pokrojonym kurczakiem. Gdy mięso się zarumieni dodać pomidory i czosnek, doprawić solą i pieprzem, chwilę poddusić. Następnie dodać kilka przekrojonych na pół oliwek, wymieszać i posypać bazylią. Podawać z makaronem razowym.

Dzięki programowi żywieniowemu SetPoin nauczysz się samodzielnie komponować urozmaicone posiłki oraz wybierać pełnowartościowe i smaczne produkty gwarantujące zdrowie oraz doskonałą kondycję.

Więcej informacji na www.setpoint.pl

O SetPoint

Firma SetPoint Doradztwo Żywieniowe istnieje od 7 lat. Swoją działalność koncentruje na doradztwie

żywieniowym, nowoczesnym odchudzaniu oraz rozpowszechnianiu zasad zdrowego odżywiania. Centra Dietetyczne SetPoint mieszczą się w Warszawie, Katowicach i Wrocławiu. W ciągu trzech ostatnich lat z pomocy doradców żywieniowych SetPoint skorzystało około 2,5 tysiąca Klientów.

Doradcy żywieniowi SetPoint, w oparciu o wyniki komputerowej analizy składu ciała oraz informacje uzyskane podczas osobistych spotkań i konsultacji, oferują Klientom indywidualne programy żywieniowe, które pozwalają dopasować zasady zdrowego odżywiania do ich upodobań i stylu życia. Klienci Centrów Dietetycznych to przede wszystkim osoby aktywne, dbające o siebie, chcące poprawić jakość swojego życia. To również ludzie, których praca wymaga dobrej kondycji fizycznej i intelektualnej oraz atrakcyjnego wyglądu.

Specjaliści SetPoint współpracują z renomowanymi salonami odnowy biologicznej i klubami fitness. Opiniują produkty i wspierają akcje edukacyjne firm z branży spożywczej, kosmetycznej i farmaceutycznej. Piszą artykuły do prasy branżowej i kobiecej oraz prowadzą fora eksperckie poświęcone tematyce zdrowego odżywiania. Eksperci SetPoint znani są między innymi z realizacji warsztatów żywieniowych dla finalistek konkursu Elite Model Look oraz indywidualnych programów żywieniowych przygotowanych dla uczestniczek programu „Chcę być piękna”.