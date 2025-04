Jak wybrać dobry płyn do płukania ust?

Aby wybrać dobry płyn do płukania ust, warto zasięgnąć porady stomatologa, by dowiedzieć się, w jakim zakresie nasze zęby potrzebują szczególnej ochrony. Smak i zapach nie mogą być czynnikami, które decydują o wyborze płynu do płukania ust. Powinniśmy zwrócić uwagę na jego skład i przeznaczenie.