Cera wrażliwa, szczególnie skóra małego dziecka, wymaga nieustannej dbałości i specjalnie opracowanych kosmetyków. Wskazane jest, aby kosmetyki pielęgnacyjne należały do jednej linii kosmetycznej, by zmniejszyć ryzyko podrażnienia. Z myślą o prawidłowej i skutecznej pielęgnacji skóry niemowląt, dzieci i dorosłych firma Pharmena opracowała innowacyjną linię preparatów Allerco®, które stanowią kompleksową kurację dla skóry alergicznej, suchej i wrażliwej na podrażnienia.

Zobacz też: Czym są kosmeceutyki?

Reklama