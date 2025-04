Skóra niemowlęcia jest cienka i niedojrzała, szybko traci wodę, łatwo ulega podrażnieniu, wysuszeniu i zakażeniom. Cienki i słabo przylegający naskórek oraz słabo wykształcona warstwa rogowa sprawiają, że skóra dziecka jest niezwykle podatna na wysychanie i podrażnienia, a to ułatwia wnikanie obcych substancji do wnętrza skóry. Preparaty do pielęgnacji mają zatem niełatwe zadanie, ale co najważniejsze - nie powinny szkodzić.

Seria Cetaphil Restoraderm to pierwsze preparaty stworzone w oparciu o najnowsze odkrycia w badaniach nad wymagającą skórą dzieci. Wszystkie produkty są hipoalergiczne, bez mydła i środków zapachowych oraz nie zawierają parabenów.

Cetaphil Restoraderm Emulsja do mycia



Emulsja przeznaczona do codziennego mycia dzieci ze skórą atopową, suchą lub wrażliwą.

DZIAŁANIE:

Skutecznie oczyszcza i chroni skórę dziecka - jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnej metody zabezpieczenia substancji myjących, które są związane w postaci unikatowej miceli i uwalnia się ich tylko tyle, ile jest potrzebne do oczyszczenia.

Emulsja nie wysusza skóry - jak tradycyjne środki myjące, nie pozostawia na skórze tłustej nieprzepuszczalnej warstwy, jak większość produktów dodawanych do kąpieli, pomaga zachować właściwe nawilżenie oraz złagodzić swędzenie, wytwarza delikatną pianę, która łatwo się spłukuje i pozostawia gładką skórę.

SPOSÓB UŻYCIA: Nanieść na wilgotną skórę i masować do uzyskania piany. Można też dodać niewielką ilość do wanienki podczas kąpieli. Następnie spłukać i osuszyć delikatnie oklepując skórę. Dla uzyskania najlepszego rezultatu można zastosować Balsam do nawilżania twarzy i ciała Cetaphil Restoraderm.

Cetaphil RestoraDerm Emulsja - wskazania:

Preparat przeznaczony jest do codziennego mycia skóry. Zastępuje tradycyjne środki myjące. Odpowiedni do skóry atopowej, suchej, wrażliwej.

Cetaphil ReastoraDerm Emulsja - właściwości:

skuteczność preparatu została potwierdzona w badaniach dermatologicznych

tworzy delikatną pianę, która łagodzi swędzenie suchej skóry

łatwo się spłukuje

jest hipoalergiczny

nie zawiera mydła, barwników ani środków zapachowych

Cetaphil RestoraDerm Balsam do nawilżania twarzy i ciała



Przeznaczony do codziennego nawilżania oraz ochrony skóry dzieci ze skórą atopową, suchą lub wrażliwą.

DZIAŁANIE:

starannie dobrane składniki przywracają prawidłowe funkcjonowanie wszystkich warstw naskórka,

odbudowują płaszcz lipidowy,

utrzymują właściwe nawilżenie,

uzupełniają brakujące lipidy,

odbudowują naturalnie występujące w skórze ceramidy oraz Naturalny Czynnik Nawilżający

obecność składników łagodzących pozwala zmniejszyć dokuczliwe swędzenie,

łatwo się rozprowadza i szybko wchłania.

SPOSÓB UŻYCIA: Nanieść na skórę całego ciała, co najmniej raz dziennie lub częściej, jeśli tak zaleci lekarz. Dla uzyskania najlepszego rezultatu należy stosować natychmiast po kąpieli z użyciem Emulsji do mycia Cetaphil Restoraderm.

Cetaphil RestoraDerm Balsam - działanie:

Preparat przynosi szybką i długotrwałą ulgę suchej i swędzącej skórze.

Cetaphil RestoraDerm Balsam- właściwości:

