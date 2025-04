Pierwsze skojarzenie z brakiem miesiączki to zazwyczaj ciąża. I rzeczywiście każda aktywna seksualnie kobieta powinna się z taką opcją liczyć. Aby potwierdzić lub wykluczyć, że zostaniesz mamą, możesz kupić w aptece test (od ok. 10 zł). Jego wiarygodność wynosi 95–99 procent (100 procent pewności dadzą ci dopiero badania zlecone przez ginekologa). Uważasz, że w twoim wypadku ciąża nie wchodzi w grę? Sprawdź na poniższym wykresie, czy twój cykl naprawdę odbiega od normy, a potem przeczytaj, jakie mogą być ewentualne przyczyny braku krwawienia.

Małe opóźnienia raz na jakiś czas

Regularny okres jest objawem zdrowia. A występujące od czasu do czasu opóźnienia miesiączki mogą sygnalizować zachwianie równowagi organizmu. Zobacz, co może powodować taki stan.

Nadmierny wysiłek

Zarówno trwające długo przemęczenie (np. w wyniku pracy), jak i jednorazowy albo intensywny wysiłek mogą przyczyniać się do przejściowego rozregulowania gospodarki hormonalnej, ale nie tylko. Krwawienie wiąże się z utratą czerwonych krwinek i żelaza, więc wyczerpany organizm przestawia się na tryb awaryjny. Ponieważ nie jest gotowy na rozmnażanie ani utratę krwi, wstrzymuje prawidłowe cykle. Wszystko wróci do normy, gdy zregenerujesz siły.

Podróże

Na opóźnienie okresu (zwykle do 2 tygodni) wpływa zmiana klimatu i strefy czasowej. Cykl ustabilizuje się, gdy dostosujesz się do nowych okoliczności.

Stres

Długotrwała nerwówka lub doraźne, ale bardzo silne emocje powodują wzmożoną produkcję androgenów (męskich hormonów płciowych). Działają też równie wyczerpująco na organizm, jak wysiłek fizyczny. Aby odzyskać równowagę, postaraj się więcej wypoczywać.

Zbyt restrykcyjna dieta

Jeśli twoje menu zawiera za mało kalorii, organizm przestawia się na tryb oszczędnościowy. A że w „głodowych czasach” lepiej nie zachodzić w ciążę, zanika jajeczkowanie i okres. Wszystko wróci do normy, gdy zarzucisz restrykcyjne odchudzanie i nabierzesz sił.

Infekcje

Kilku-, a nawet kilkunastodniowe opóźnienie się okresu może być konsekwencją silnej infekcji (nie tylko układu rozrodczego, ale też np. grypy). Gdy się wyleczysz i wrócisz do zdrowia, cykl także się ureguluje.

Zażywane leki

Opóźnienie bywa skutkiem ubocznym np. niektórych środków psychotropowych lub na nadciśnienie (jeśli je zażywasz, porozmawiaj o tym z lekarzem). To także efekt odstawienia tabletek antykoncepcyjnych – gdy hormony się uspokoją, okres znów będzie regularny.

Jeżeli kilka kolejnych cykli jest nieregularnych albo okres nie pojawił się w ciągu ostatnich 2–3 miesięcy, koniecznie trzeba sprawdzić, co jest tego przyczyną. Idź do ginekologa. Zleci ci on zapewne badanie krwi, a w razie potrzeby da także skierowanie do endokrynologa – specjalisty od hormonów. To ważne, bo najczęstszym powodem przedłużających się problemów z cyklem są właśnie zaburzenia hormonalne.

Menopauza

Opóźnianie się, a w końcu zanik miesiączki może sygnalizować przekwitanie i związany z nim spadek poziomu żeńskich hormonów płciowych. Menopauza ma miejsce zwykle ok. 45.–55. roku życia. Ale u niektórych kobiet występuje nawet kilka lat przed czterdziestką. Aby tak wczesny niedobór hormonów nie wpłynął na pogorszenie twojego zdrowia (np. osłabienie kościi układu krążenia), może być konieczne stosowanie zastępczej terapii hormonalnej. Nie zwlekaj z wizytą u ginekologa.

Kłopoty z tarczycą

Zbyt niskie stężenie hormonów tarczycy (T3 i T4) wpływa m.in. na rozregulowanie pracy jajników, a w efekcie zaburzenia cyklu miesięcznego. Po wprowadzeniu terapii uzupełniającej poziom hormonów tarczycy okres znowu będzie się pojawiał jak w zegarku.

Hiperprolaktynemia

To nie choroba, lecz objaw podwyższonego poziomu prolaktyny. Nadmiar tego hormonu zaburza płodność. Aby ją przywrócić i unormować cykle, lekarz musi najpierw ustalić przyczynę hiperprolaktynemii (a może ich być wiele, np. zaburzenia hormonalne, silny stres, zażywanie leków, guz przysadki mózgowej). Dopiero po postawieniu dokładnej diagnozy można wprowadzić odpowiednie leczenie.

Ważne! Wysoki poziom prolaktyny występuje naturalnie w trakcie laktacji. To dlatego gdy karmisz piersią, nie masz okresu nawet przez kilka miesięcy.

Zespół policystycznych jajników (PCOS)

Dolegliwości tej towarzyszą nie tylko zaburzenia miesiączkowania, ale także powstawanie torbieli na jajnikach (widać je w badaniu USG) oraz podwyższony poziom androgenów, w wyniku którego możesz mieć np. nadmierne owłosienie. Wprawdzie PCOS nie można całkowicie wyleczyć, ale terapia pozwala złagodzić jego objawy. To ważne, bo nieleczona choroba może uniemożliwić zajście w ciążę.

