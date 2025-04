Prawidłowy cykl miesiączkowy wraz z owulacją jest podstawą zdolności rozrodczej kobiety. Jednym z nieodzownych elementów cyklicznych zmian w organizmie kobiety warunkowanych działaniem hormonów jest miesiączka (menses), czyli regularne powtarzające się krwawienie z dróg rodnych. Jest to zjawisko fizjologiczne, które polega na złuszczaniu się błony śluzowej macicy po tym jak nie doszło do zapłodnienia. Miesiączka coraz rzadziej na szczęście jest tematem tabu. Oto kilka pytań o okres, których być może wstydzisz się zadać ginekologowi.

Miesiączka (krwawienie) na ogół trwa 5-7 dni u kobiet w przedziale wiekowym 20-40 lat. Młodsze kobiety zwykle miesiączkują krócej. Odchylenia od tej normy są codziennością również kobiet po czterdziestce, które zbliżają się do menopauzy. Po 40. roku życia miesiączki bywają dłuższe i bardziej obfite (więcej: obfite miesiączki). Miesiączka zwykle zaczyna się plamieniem, miedzy 2. a 4. dniem następuje główne krwawienie, które wygasa od 5 dnia. Okres trwający dłużej niż 7 dni zaliczany jest do zaburzeń miesiączkowania. Za regularny cykl miesiączkowy uważa się miesiączkę występującą co 28 dni i trwającą 5 dni.

Z punktu widzenia zdrowia nie ma żadnych przeciwwskazań do uprawiania seksu w czasie okresu. Jest on bezpieczny zarówno dla kobiety, jak i mężczyzny. Jeśli masz ochotę, możesz cieszyć się bliskością z partnerem. Jeśli nie czujesz się komfortowo, nie zmuszaj się. Warto dodać, że seks może nieco zwiększać krwawienie, przyspiesza oczyszczanie się dróg rodnych. Jednocześnie stosunek płciowy w czasie menstruacji może wiązać się z intensywniejszym orgazmem, ponieważ hormony sprawiają, że w tym czasie narządy płciowe są lepiej ukrwione. Seks może też zmniejszyć ból związany z miesiączką, gdyż powoduje napinanie się i rozluźnianie mięśni pochwy. Nie bez znaczenia jest też wpływ zbliżenia na wzmożoną produkcję hormonów łagodzących ból, jak oksytocyna czy dopamina.

Prawidłowo utrata krwi podczas miesiączki wynosi 30-80 ml, czyli 6-16 łyżeczek. Jeśli nie musisz zmieniać podpaski lub tamponu co 1-2 godziny, zmieniać ich w nocy i nie przesiąkają podczas snu, to nie ma powodu do niepokoju. Utrata większej ilości krwi niż 80 ml świadczy o obfitej miesiączce, będącej zaburzeniem miesiączkowania. Trzeba w takiej sytuacji skonsultować się z lekarzem. Przyczyną mogą być m.in. mięśniaki, endometrioza, polipy macicy. Do większego krwawienia przyczyniają się intensywna aktywność fizyczna, gorąca kąpiel, upał i stosowanie wkładek domacicznych. Do lekarza warto wybrać się również w przypadku często spóźniającej się miesiączki, silnych bólów brzucha, skąpych krwawień.

Wiele kobiet podczas okresu boryka się z biegunką czy częstszymi wypróżnieniami. To normalne. Odpowiadają za to prostaglandyny - hormony, które wywołują skurcze macicy i pobudzają perystaltykę jelit.

Choć widok skrzepów podczas okresu często budzi niepokój, to jednak na ogół są one całkowicie niegroźne. We krwi miesiączkowej oprócz krwi, są obecne złuszczone tkanki błony macicy i komórki nabłonka pochwy. Skrzepy menstruacyjne to zlepki skoagulowanej krwi i tkanek, które są usuwane z macicy podczas miesiączki. Mają przeważnie kolor ciemnoczerwony, brązowy, albo prawie czarny, choć pod koniec miesiączki mogą być jasnoczerwone. Więcej skrzepów pojawia się na początku okresu (przez pierwsze 1-2 dni), kiedy przepływ krwi jest intensywniejszy. Zaniepokoić powinny skrzepy krwi większe od piłki golfowej, szczególnie występujące z obfitymi lub długotrwałymi miesiączkami (powyżej 7 dni lub gdy wymieniasz podpaskę co 1-2 godziny). Takie objawy mogą świadczyć o kłopotach z drogami rodnymi, np. mięśniakach.

Ból w czasie menstruacji jest spowodowany intensywnymi skurczami macicy. Doraźnie można sobie pomóc, zażywając leki przeciwbólowe (np. zawierające paracetamol lub ibuprofen) lub rozkurczowe z drotaweryną. Bóle i napięcie pomogą złagodzić także ciepłe kompresy kładzione na brzuch (wystarczy termofor) oraz napary ziołowe, np. z krwawnika, bratka, nagietka.

Brzmi jak mit, tymczasem faktycznie lepiej nie farbować włosów w czasie miesiączki. W tym czasie gruczoły łojowe na głowie pracują intensywniej, utrudniając odpowiednie pokrycie włosów farbą. Wizytę u fryzjera lepiej przełożyć na inny termin, jeśli akurat wypadają te dni.

