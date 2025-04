Osłabienie odporności

Infekcja HIV (Human Immunodeficiency Virus) jest niezwykle groźna dla naszego organizmu. Wirus ten bowiem atakuje właśnie system immunologiczny. Powoli osłabia go, a w końcowej fazie zaawansowania choroby wręcz całkiem eliminuje. To dlatego osoby zainfekowane HIV są podatne na wszelkiego rodzaju schorzenia, które zwykle nie atakują osób, mających zdrowy system immunologiczny. Tak więc sam wirus HIV nie prowadzi do śmierci zainfekowanej osoby, ale powoduje, że jest ona bardzo podatna na różnego rodzaju choroby, z którymi organizm nie potrafi walczyć, co w końcowym etapie prowadzi niestety do zgonu.

Polecamy: Jesteś nosicielem HIV - gdzie się zgłosić?

Wirus HIV może pozostawać w organizmie zakażonej osoby przez wiele lat, zanim ta zacznie chorować. Człowiek żyjący z HIV może mieć dobre samopoczucie i pozornie może mu nic nie doskwierać. Stąd też aż 50% osób żyjących w Polsce z HIV nie ma świadomości grożącego im niebezpieczeństwa!

Objawy zakażenia

Od chwili kontaktu z wirusem do momentu, w którym możliwe jest jego zdiagnozowanie za pomocą typowych testów na HIV musi minąć około 6 tygodni. W przeciągu kilku dni od zakażenia u osoby zainfekowanej może rozwinąć się tzw. ostra choroba retrowirusowa trwająca nawet do kilku tygodni. Występują wówczas objawy ogólne, wśród których wyróżnić możemy, m.in.: powiększenie węzłów chłonnych, podwyższona temperatura i inne tzw. grypopodobne symptomy. Taki stan jest niezwykle niebezpieczny, ponieważ chory nie ma świadomości grożącego mu niebezpieczeństwa, natomiast poziom wirusa w jego krwi osiąga bardzo wysokie wartości, co sprzyja jego rozpowszechnianiu się. Po dość długim okresie bezobjawowym (trwającym nawet kilkanaście lat) zaczynają pojawiać się objawy uszkodzenia układu immunologicznego. Wówczas pacjenta dopadają schorzenia, które u ludzi nieposiadających uszkodzonego układu odpornościowego nie występują.

Polecamy: Czym jest AIDS

Reklama