Ma oczyszczać jelita z toksyn i odchudzać. Wiele osób, zwłaszcza kobiet, decyduje się na taki zabieg mimo, że częstokroć jest on zbędny. Hydrokolonoterapia, czyli terapia wodna jelita grubego, polega na płukaniu go odpowiednio ciepłą wodą i podawaniu jej pod określonym ciśnieniem. Można śmiało stwierdzić, że to coś w rodzaju udoskonalonej lewatywy.

Co odróżnia lewatywę od hydrokolonoterapii?

Przede wszystkim sposób wykonania oraz miejsce oczyszczania jelita. Lewatywę wykonuje się za pomocą specjalnego „worka z drenem” lub gotową enemą (butelka z kanką). Końcówkę drenu umieszcza się w odbycie, a worek podtrzymuje lub przywiesza do momentu spływu roztworu do odbytnicy. Zatem dzięki lewatywie oczyszczamy końcowy odcinek jelita grubego z odbytnicą, ale stymulujemy całe jelito. Jeżeli chodzi o zabieg hydrokolonoterapii, całą robotę wykonuje specjalna maszyna. Jednak i w tym przypadku wprowadza się wężyk przez odbyt, przez który maszyna dozuje podaż wody. Może być on umieszczany głębiej niż dren lewatywy, więc oczyszczeniu ulega dłuższy odcinek jelita.

Jak wygląda zabieg?

Kilka dni przed planowaną hydrokolonoterapią, zaleca się stosować dietę lekkostrawną, z uwzględnieniem błonnika i odpowiednią podażą płynów. Czyli zjadamy więcej warzyw i owoców oraz produktów pełnoziarnistych. Wskazane są również płatki owsiane, otręby, napar z siemienia lnianego oraz sfermentowany nabiał: jogurty, kefiry, maślanki itp.

Zabieg hydrokolonoterapii przeprowadzany jest w specjalnym gabinecie, przez osobę z wykształceniem medycznym (lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta) i przeszkoloną z zakresu wodnej terapii jelita grubego. Wybierana jest pozycja leżąca na plecach. W celu zapewnienia warunków intymności, osobę przykrywa się prześcieradłem lub ręcznikiem. Do odbytu wprowadzany jest specjalny wziernik i wężyk, przez który dozuje się wodę. Jelita są na przemian są napełniane i opróżniane, a treść z nich odprowadzaną możemy zobaczyć w takiej części aparatu, jaką jest podświetlana, szklana rura. W tym też czasie większość osób odczuwa dyskomforty, np. w postaci lekkich dolegliwości bólowych, nagłego parcia, skurczów w obrębie jelit, czy też naprzemiennych wzdęć i „szurania” po jelitach.

Osoba wykonująca zabieg, od czasu do czasu masuje brzuch pacjenta, po to by równomiernie rozprowadzić wodę, umożliwić jej głębsze przedostawanie się i usprawnić oczyszczanie. Całość zabiegu jest przeprowadzana czysto, higienicznie i bezzapachowo, bowiem osoba mu poddawana stanowi układ zamknięty z aparatem do hydrokolonoterapii.

Cały zabieg trwa około 45 minut i powtarza się go w określonych odstępach czasowych, wedle wskazań. Bezpośrednio po nim zazwyczaj odczuwa się zwiększone parcie w jelitach, więc konieczna jest wizyta w toalecie i podmycie się. Kilka dni po oczyszczaniu jelit, należy przyjmować zalecony probiotyk, by wspomóc odbudowę flory bakteryjnej jelit lub włączyć do diety kefiry, maślanki, mleka acidofilne i jogurty.

Jakie płyną korzyści z hydrokolonoterapii?

Póki jeszcze wszyscy są zachwyceni nowoczesną lewatywą, będzie ona miała same plusy. Są one podobne do efektów lewatywy i obejmują:

oczyszczanie jelita grubego z resztek kału, ewentualnie kamieni kałowych (lewatywa oczyszcza okrężnice i najbliższe jej okolice) oraz związany z tym „spadek” masy ciała

redukcję ilości drobnoustrojów chorobotwórczych (bakterie, grzyby, pasożyty)

wspomaganie detoksykacji całego organizmu i wynikająca z tego poprawa funkcjonowania systemu odpornościowego, a także nastroju

przyspieszanie ruchów perystaltycznych jelit i wzmocnienie mięśni jelit

zapobieganie zaparciom i wzdęciom

uczucie lekkości i satysfakcji z wypróżnienia oraz związany z tym „spadek” masy ciała o około 1,5-3kg

relaksację mięśni brzucha, jak również całego organizmu

profilaktykę nowotworów jelita grubego w związku z wypłukiwaniem bakterii gnilnych

zapobieganie zaburzeniom wchłaniania i alergiom

Zwolennicy zalecają hydrokolonoterapię w wielu zaburzeniach. Począwszy od złego samopoczucia, podatności na infekcje, po zaparcia i inne problemy z wypróżnianiem. Ponadto uznaje się ją jako środek pomocny w walce z nadwagą i otyłością. Hydrokolonoterapię wskazuje się także osobom z zaburzeniami wchłaniania, infekcjami pasożytniczymi, nieżytem żołądka, migrenami i innymi bólami głowy, halitozą, z przewlekłym zmęczeniem, spadkiem formy psychicznej, jak również jako zabieg przygotowujący do badań diagnostycznych na jelitach (kolonoskopia).

Pamiętajmy, że najlepiej gdy nasz zamiar skorzystania z hydrokolonoterapii skonsultujemy ze swoim lekarzem, ponieważ nie jest to zabieg kosmetyczny, ale inwazyjny i leczniczy. Jeżeli lekarz uzna, że są wskazania do jego wykonania, wówczas możemy się na niego zdecydować.

Kiedy się rezygnuje z hydrokolonoterapii?

Zabieg wodnej terapii jelita grubego, nie jest dla wszystkich. Nie można go wykonywać u osób, które cierpią z powodu chorób jelit, takich jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, inne stany zapalne jelit – ostre i przewlekłe, mechaniczne uszkodzenia odbytu – szczeliny, pęknięcia, żylaki w fazie ostrej, krwawiące i obrzmiałe hemoroidy, stan po operacji na jelitach oraz krwawienia z jelit.

Następne przeciwwskazania obejmują schorzenia kardiologiczne, czyli nadciśnienie, niewydolność serca, oraz stany pozawałowe. Z hydrokolonoterapii rezygnują też osoby z niewydolnością nerek, wątroby (także marskość), rozsianym procesem nowotworowym, przepuklinami w obrębie brzucha i pachwin oraz niedokrwistością.

Ponadto zaleca się, by kobiety w zaawansowanej ciąży, połogu i aktualnie miesiączkujące, odroczyły wykonanie zabiegu hydrokolonoterapii.

Czy są jakieś powikłania związane z zabiegiem?

Hydrokolonoterapia to zabieg głęboko inwazyjny. W związku z tym istnieje ryzyko pojawienia się różnych powikłań. Zalicza się do nich przede wszystkim przerwanie ciągłości tkanek jelita, zakażenie spowodowane niedostateczną sterylizacją części aparatu, wchłonięcie nadmiaru wody przez jelita, zniszczenie fizjologicznej flory bakteryjnej, a także uzależnienie od wykonywania zabiegu. Możemy też być narażeni na uraz psychiczny, związany z obnażeniem intymnych części ciała i zlekceważeniem naszej prywatności i godności osobistej.

Koszt jednego zabiegu hydrokolonoterapii: od 160-300zł