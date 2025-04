fot. Fotolia

Otyłość rozprzestrzenia się w tak szybkim tempie, że zaliczona została przez Światową Organizację Zdrowia do epidemii naszych czasów. Siedzący tryb pracy, brak aktywności fizycznej, zbyt częste używanie samochodu i nieodpowiednia dieta – to nasze najczęstsze grzechy, które stwarzają idealne warunki do rozwoju choroby.

Szacuje się, że 20% obywateli państw o najwyższym stopniu rozwoju i 17% ludności krajów średnio rozwiniętych cierpi na otyłość.

W Polsce od pewnego czasu dostępny jest zabieg implantacji balona żołądkowego, często zwany „balonikowaniem żołądka”, stanowiący skuteczną metodę walki z dużą nawet nadwagą. O leczeniu otyłości tą metodą opowiada znany specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii dr n. med. Wit Cezary Danilkiewicz, który przeprowadził wiele takich zabiegów.

Panie doktorze, proszę przybliżyć naszym czytelnikom typowe metody leczenia otyłości.



Obecnie istnieje wiele sposobów leczenia otyłości, a indywidualny wybór zależy głównie od stopnia zaawansowania choroby u pacjenta, jej przebiegu, powikłań oraz preferencji chorego. Walka z otyłością środkami farmakologicznymi lub poprzez dietę ubogokaloryczną nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. Dzieje się tak, ponieważ złe nawyki żywieniowe bardzo trudno zmienić bez odpowiedniego wsparcia medycznego.

W większości przypadków zaawansowanej otyłości konieczne jest podjęcie kroków chirurgicznych. Można wybrać pomiędzy zabiegami ograniczającymi wchłanianie a metodami restrykcyjnymi, zmniejszającymi ilość pokarmu przyjmowanego przez żołądek, do których należy m.in. operacja zmniejszania objętości żołądka czy też zakładanie opasek na żołądek. Są to jednak zabiegi operacyjne, nie zawsze możliwe do przeprowadzenia. Alternatywą dla takich obciążających organizm zabiegów może być metoda balonikowania żołądka.

Na czym polega innowacyjność tej metody leczenia?



Metoda balonikowania żołądka polega na tym, że balon umieszczany jest wewnątrz żołądka endoskopowo, co oznacza, że nie wykonywane są żadne cięcia na ciele pacjenta. Wykonanie zabiegu nie wymaga hospitalizacji, jeszcze w dniu zabiegu można wrócić do domu i stopniowo do normalnych zajęć.

Komu zaleciłby Pan ten zabieg?



Zabieg balonikowania żołądka przeznaczony jest przede wszystkim dla osób z BMI na poziomie 30-40, którym metoda ta daje nadzieję na powrót do normalnego funkcjonowania. Balonikowanie żołądka może być stosowane także u osób z niewielką nadwagą, które nie są w stanie schudnąć, stosując metody tradycyjne. Balon stanowi również doskonałe rozwiązanie w przygotowaniu chorych z dużą otyłością przed chirurgicznymi zabiegami bariatrycznymi.

Ponadto balon żołądkowy możemy zastosować celem zmniejszenia ryzyka operacyjnego przed innymi zabiegami chirurgicznymi. Mam tu na myśli przepukliny brzuszne, wszelkiego rodzaju operacje ginekologiczne, ortopedyczne, urologiczne i inne, których przeprowadzenie u osób z otyłością związane jest z dużym ryzykiem.

Jak dużej utraty wagi można oczekiwać w wyniku kuracji?



Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami ubytek wagi u pacjentów w momencie usuwania balonu z wnętrza żołądka to ok. 22,5% wagi wyjściowej. W przeliczeniu na jednostkę masy – to średnio ok. 15 kg. U części osób waga obniża się jednak nawet o 30-40 kg.

Czy istnieją skutki uboczne oraz przeciwwskazania do zastosowania balonu?



Metoda jedynie wyjątkowo powoduje skutki uboczne w postaci np. otarć ścian żołądka czy głębszych uszkodzeń jego śluzówki. Należy jednak przygotować się na to, iż w ciągu pierwszych kilku dni po zabiegu mogą wystąpić skurcze żołądka, nudności, wymioty, ogólnie złe samopoczucie o różnym stopniu nasilenia.

Przeciwwskazania do zastosowania balonu są mniej restrykcyjne niż w przypadku zabiegów operacyjnych. Należą do nich: zdiagnozowane choroby nerek, płuc, wątroby czy serca, uzależnienie od leków lub alkoholu, depresja, ciąża i okres karmienia piersią.

Kwalifikacji do zabiegu każdorazowo dokonuje lekarz po dokonaniu wywiadu i przeprowadzeniu koniecznych badań.

Czy w trakcie leczenia można uprawiać sport?



Pierwszy tydzień po wprowadzeniu balona powinien zostać przeznaczony na odpoczynek. W kolejnych tygodniach nie ma już żadnych przeciwskazań do uprawiania sportu, z wyjątkiem sportów walki i skoków spadochronowych. Systematyczna aktywność fizyczna stanowi istotny czynnik wspomagający efekt chudnięcia.

Rozpoczęcie uprawiania sportu po zabiegu balonikowania żołądka wpływa pozytywnie na długofalowe efekty leczenia oraz wyrabia dobre nawyki. Ćwiczenia powinny być dobierane indywidualnie, z uwzględnieniem możliwości fizycznych oraz upodobań. Ponadto ważnym elementem wspomagającym jest stały kontakt z dietetykiem oraz wsparcie psychologiczne

Wielu pacjentów, zastanawia się też, jak wrócić do jędrnej skóry po kuracji…



Osoby po 6-miesięcznej kuracji balonikowania żołądka mogą skorzystać z rozmaitych zabiegów medycyny estetycznej, które pomogą wyrzeźbić i wysmuklić sylwetkę, pozbyć się uporczywego cellulitu oraz zbędnych fałdek tłuszczu. Indywidualnie dobrany zestaw zabiegów pozwala wzmocnić poszczególne partie mięśni, spalić nadmiar tkanki tłuszczowej, poprawić przemianę materii oraz zwiększyć przepływ krwi żylnej i limfy w otaczających tkankach.

