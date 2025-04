Alergia jest to reakcja nadwrażliwość na substancje zwane alergenami. W wyniku tej reakcji dochodzi do wystąpienia charakterystycznych objawów np. obfitego, wodnistego kataru, puchnięcia powiek czy zaczerwienienia spojówek. Zespół takich objawów określa się mianem alergii.

Dlaczego kurz może być powodem alergii?

Kurz jest to sproszkowany pył powstały z ziaren piasku, oraz różnych innych cząstek. Stanowi on środowisko w którym bytują roztocza kurzu domowego. Mikroby te są saprofitycznymi pajęczakami, czyli pobierają energię potrzebną do życia z martwych szczątków organicznych. Najczęściej jest to złuszczony naskórek. Uważa się, że ich odchody oraz odnóża są silnymi alergenami! Co więcej kał roztoczy wykazuje tendencję do przyklejania się do chropowatych materiałów np. tkanin (dywanów, tapicerek czy pościeli).

Po ziarnach pyłku roślin alergeny roztoczy kurzu domowego są najczęstszym czynnikiem wywołującym alergiczny nieżyt nosa.

Najlepsze warunki do rozwoju roztoczy stanowi wilgoć względna powietrza na poziomie 60%-80% oraz odpowiednia temp.ok 21-28C. Z tego powodu występują one licznie w starych i wilgotnych domach. Istotny jest fakt, że częstość ich występowania spada wraz ze wzrostem wysokości względem poziomu morza. Zakłada się, że jest to związane ze zmianą warunków środowiskowych.

Co zrobić aby uniknąć reakcji alergicznej spowodowanej przez alergeny roztoczy?

Podstawą jest odpowiednia profilaktyka, która polega na eliminacji lub ograniczeniu obecności roztoczy w naszym środowisku jakim jest mieszkanie.

Na zasady profilaktyki składają się:

szczególne dbanie o czystość w mieszkaniu;

usunięcie wszystkich przedmiotów, mogących gromadzić kurz;

regularne trzepanie materaców i pościeli;

utrzymywanie niskiej wilgotności powietrza ;

; temperatura w pomieszczeniach ok. 18 C;

wymrażanie pościeli w mroźne dni.

Warto wiedzieć , że szczyt występowania alergenów roztoczy przypada na okres od sierpnia do listopada. Pamiętając o wpływie wysokości nad poziom morza na bytowanie roztoczy, warto wiedzieć, że osoby najbardziej zagrożone powinny spędzić ten okres w górach.