Chore kieszonki



Próchnica nie jest największym problemem naszej jamy ustnej. Poważne kłopoty pojawiają się, kiedy mamy do czynienia ze stanem zapalnym obrzękniętych i krwawiących dziąseł, które w konsekwencji powodują zapalenie przyzębia.

Zapalenie przyzębia jest bardzo poważnym schorzeniem. Bakterie i drobnoustroje przemieszczają pomiędzy kieszonkami między zębami i tym samym atakują wszystkie tkanki otaczające zęby. Dokonując szczotkowania zębów, jedzenia czy chociażby życia gumy, powodujemy ich kolejne wysiewy. Groźne bakterie krążą po całym organizmie i atakują koleje organy.

Zagrożenia



Bakterie i drobnoustroje związane z zapaleniem przyzębia mogą powodować nie tylko utratę zębów, ale mogą także przyczynić się do powstania wielu chorób. Konsekwencjami zapalenia przyzębia mogą być: zapalenie wsierdzia, uszkodzenie zastawek, zachorowanie na miażdżycę i chorobę niedokrwistości serca, nowotwory jamy ustnej, trzustki i płuc. Zapalenie przyzębia może także nieść za sobą powikłania związane z prawidłowym przebiegiem ciąży. Może dojść do przedwczesnego porodu, a nawet do poronienia. Niewyleczone schorzenia jamy ustnej mogą stanowić barierę dla wykonania różnego rodzaju operacji, a nawet przyjęcia pacjenta na oddział szpitalny, ponieważ mogą powodować liczne powikłania.

Leczenie



Leczenie zapalenia tkanek przyzębia wiąże się z usunięciem złóż bakterii z jamy ustnej, a w poważniejszych przypadkach może nawet zakończyć się interwencją chirurgiczną. Leczenie tego typu schorzeń jest dość żmudne i kosztowne.

Profilaktyka



Podstawowym sposobem na uchronienie naszej jamy ustnej przed ryzykiem zachorowania na zapalenie przyzębia jest prawidłowe czyszczenie naszych zębów. Zęby powinno się myć co najmniej trzy razy dziennie, według tak zwanej techniki Bassa – ustawienie szczoteczki pod odpowiednim kontem, umożliwiającym dotarcie do szczelin między zębami, a także pod dziąsła. Bardzo istotne jest także używanie nitek dentystycznych, wykałaczek a także irygatorów. Skutecznym sposobem na ochronę naszych zębów jest stosowanie odpowiedniej diety, bogatej w warzywa, owoce. Niezwykle ważne jest ograniczanie jedzenia słodyczy i picia alkoholu. Brak odpowiedniej higieny zębów i nieodpowiednia dieta powodują, ze statystyczny Polak w wieku 44 lat nie ma aż trzech zębów. Niestety problem próchnicy coraz częściej dotyczy dzieci. Należy więc pamiętać, aby od jak najwcześniejszych lat uczyć dzieci odpowiedniej higieny jamy ustnej. Zapalenie przyzębia jest naprawdę bardzo niebezpiecznym schorzeniem, a aby się przed nim uchronić, wystarczy stosować się do wyżej wymienionych zasad.

