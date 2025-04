Dlaczego podczas ciąży i połogu należy szczególnie dbać o higienę intymną?

Podczas ciąży, za sprawą działających hormonów, odczyn pochwy zmienia się na zasadowy. Zanika naturalna ochrona przed drobnoustrojami, jaką jest kwaśne środowisko.

Co więcej, błona śluzowa pochwy staje się przekrwiona i wilgotna, co sprawia, że staje się ona idealnym miejscem do rozwoju bakterii. W czasie ciąży miejsca intymne są więc bardziej narażone na zakażenie bakteryjne i grzybicze. Każda infekcja jest natomiast zagrożeniem dla rozwijającego się płodu – w wyniku zakażenia może dojść do pęknięcia błon płodowych, przedwczesnego porodu i zarażenia drobnoustrojami dziecka przechodzącego przez kanał rodny.

W połogu Twój organizm powraca do stanu sprzed ciąży. Obfite krwawienia pozwalają na usunięcie resztek błon płodowych, a także dużej ilości drobnoustrojów. Wydostające się bakterie mogą spowodować stan zapalny pochwy. Jest on szczególnie niebezpieczny, gdy podczas porodu miałaś pęknięte lub nacinane krocze – może wtedy dojść do zakażenia rany.

Pamiętaj o podmywaniu

W czasie ciąży i połogu zrezygnuj z kąpieli na rzecz prysznica – kąpiele zwiększają ryzyko zakażenia. Do podmywania używaj tych samych żeli do higieny intymnej, które stosowałaś dotychczas – ciąża i połóg nie są odpowiednim czasem na wypróbowywanie nowych produktów, które mogą spowodować powstanie reakcji alergicznej. Dobrym sposobem jest także stosowanie do podmywania samodzielnie sporządzonego naparu z ziół, np. z kory dębu. Po podmyciu się, do osuszenia okolic intymnych używaj jednorazowych ręczników papierowych.

Odpowiednia bielizna

W czasie ciąży i połogu wskazane jest noszenie przewiewnej, bawełnianej bielizny. Najlepiej, żeby nie była ona zbyt obcisła – możesz kupić np. specjalne nieuciskające brzucha majtki dla kobiet w ciąży. Jeśli tylko bielizna ulegnie zabrudzeniu, zmień ją, aby nie pozwolić na rozmnażanie się groźnych drobnoustrojów.

Podkłady połogowe

Podkłady połogowe, zwane także podkładami poporodowymi, powinny być wykonane jedynie z naturalnych, przewiewnych materiałów. Dobrze, aby były duże i chłonne, gdyż krwawienie połogowe jest znacznie bardziej obfite niż zwykła miesiączka. Mogą to być specjalne podkłady dla kobiet w połogu lub zwykłe podpaski. Należy zmieniać je możliwie często, tak, aby nie zdążyły się na nich rozwinąć bakterie. Bezwzględnie zakazane jest natomiast używanie tamponów – zatrzymują one krew w pochwie, dając drobnoustrojom idealne warunki do rozwoju.

