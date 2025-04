Żyjemy w dobie leków skutecznych na wszystkie bolączki sprzedawanych bez recepty. Przyzwyczailiśmy się do radzenia sobie „po swojemu” z różnymi dolegliwościami i zaczęliśmy sięgać po leki z byle przyczyny i bez zastanowienia. Infekcje, które zdarzyć się mogą każdemu są często na tyle nieszkodliwe, że nie wymagają interwencji farmakologicznej. Zgłoś się do lekarza, kiedy objawy infekcji nie ustąpią same po kilku dniach!

Reklama

Skutki infekcji

Wirusy i bakterie atakujące organizm kobiety w ciąży mogą przenikać do organizmu rozwijającego się płodu. Efekt zakażenia może być różny w zależności od etapu rozwoju ciąży.

Do najbardziej znanych, ale i niebezpiecznych wirusów, należy grupa czynników zakaźnych (bakterii i wirusów) określanych akronimem TORCH. Do tej grupy należą:

toxoplasma – wywołująca toksoplazmozę, czyli chorobę odpierwotniakową;

other – grupa innych wirusów, np.: wirus grypy, odry, wirus B19;

rubelka (różyczka) – choroba występująca głównie w wieku dziecięcym; kobietom, które nie chorowały na różyczkę zaleca się badanie poziomu przeciwciał, aby upewnić się czy na pewno nie było inaczej; przy negatywnym wyniku proponuje się szczepienie przeciwko temu wirusowi;

cytomegalia – choroba wywoływana przez cytomegalowirusa; na początku ciąży zaleca się wykonywanie badań, czy kobieta nie przebyła już zakażenia tym wirusem; potem poziom przeciwciał jest ponownie sprawdzany w trakcie przebiegu ciąży w celu wykrycia zakażenia bezobjawowego;

herpes (wirus opryszczki) - szeroko rozpowszechniony wirus wśród ludzi.

Niekiedy do zespołu dołącza się kiłę (syphilis).

Jeśli choroba przebiega na początku ciąży, istnieje zagrożenie nawet śmierci płodu! W późniejszych fazach, może stać się przyczyną wad wrodzonych u dziecka.

Niestety, wirusy te są często przyczyną wad wrodzonych u płodu, takich jak niedorozwój kończyn, wady serca, wady ośrodkowego układu nerwowego, a co za tym idzie – wodogłowia, niekiedy głuchoty. Występują także zaburzenia w napięciu mięśni kończyn, utrudniające poruszanie się w późniejszym życiu. Warto podkreślić, że przebycie zakażenia w trakcie ciąży nie przesądza o wystąpieniu powikłań.

Objawy

Zakażenia często przebiegają bezobjawowo i nie są wykrywane nawet w badaniach USG wykonywanych w trakcie ciąży. Jedynym objawem zakażenia u płodu może być wysypka, wybroczyny lub zmiany w badaniu laboratoryjnym krwi (małopłytkowość, anemia). Objawem zakażenia w ciąży może być wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu (IUGR) oraz wcześniactwo.

Reklama

Czytaj także:

Kalendarz ciąży tydzień po tygodniu!

Jak uchronić się przed zakażeniami na basenie?

Infekcje układu moczowo-płciowego