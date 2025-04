Higiena intymna – od młodości do starości



Kobiecość niejedno ma imię: dzieciństwo, dorosłość i starość to jej trzy podstawowe etapy. W dziedzinie dbania o higienę intymną w każdej z tych faz sprawa nie jest jednak prosta... Kompleksowe podejście do kobiecości wymaga przede wszystkim wiedzy o tym, jak zmienia się ciało i jego potrzeby oraz jak na te potrzeby odpowiadać.

Wydawać się może, że o profilaktyce zdrowia intymnego powiedziano już wszystko.

– Coraz więcej kobiet ma świadomość tego, że okolice intymne to nie tylko jeden z elementów kobiecego organizmu, ale miejsce szczególne, któremu warto poświęcić więcej uwagi – mówią twórcy Kampanii „Kobiecość niejedno ma imię” (www.kobiecosc.info). Najważniejsze jednak, by higiena intymna była dopasowana do wieku i potrzeb kobiety, gdyż tylko wtedy przyniesie oczekiwane rezultaty – dodają.

Jak zatem powinna wyglądać prawidłowa troska o higienę intymną na każdym etapie życia kobiety?

Mała kobiecość to też kobiecość!



Niedojrzała kobiecość zmaga się z infekcjami intymnymi rzadziej niż dorosła, jednak – gdy do nich dojdzie – mogą mieć bardziej poważny przebieg. Dlaczego? U dziewczynek nabłonek w miejscach intymnych jest wyjątkowo delikatny, bardziej podatny na uszkodzenia, urazy i zakażenia. Większej podatności na infekcje sprzyja także to, że kobiecość dziewczynki nie posiada zabezpieczenia w postaci owłosienia łonowego i kwaśnego odczynu pH.

Właściwe zasady higieny należy więc wprowadzić w nawyk już w wieku dziewczęcym: podmywanie od przodu do tyłu, dokładne osuszanie miejsc intymnych, dobieranie kosmetyków, które nie zaburzają naturalnej równowagi tych okolic.

Kiedy dziewczynka zaczyna miesiączkować, zmianie ulega nie tylko budowa jej ciała, ale także pH pochwy.

Sposób dbania o higienę należy więc wtedy nieco zmodyfikować, szczególnie w czasie menstruacji – konieczna jest częsta wymiana podpasek, podmywanie przynajmniej 2 razy dziennie pod strumieniem bieżącej wody oraz noszenie przewiewnej bielizny. W przypadku występowania problemów intymnych warto wzmacniać mikroflorę preparatami zawierającymi pałeczki kwasu mlekowego (np. doustnie prOVag, dopochwowo inVag czy Lactovaginal).

Kobiecość aktywna



Ważnym etapem w życiu każdej kobiety jest rozpoczęcie aktywności seksualnej.

– To prawda, że ryzyko infekcji pochwy występuje w każdym wieku, jednak współżycie seksualne znacznie je zwiększa – pojawia się więcej możliwości przeniesienia drobnoustrojów, mogą się przydarzyć urazy mechaniczne itp. Nie wszystkie kobiety zdają sobie z tego sprawę – zauważają twórcy Kampanii „Kobiecość niejedno ma imię”.

Kampania ma na celu zwiększenie świadomości kobiet na temat sfery intymnej za pomocą odważnego mówienia o niej. Tylko nazywanie "kobiecości", rozmowa i dzielenie się doświadczeniami pozwoli nam dobrze poznać i w pełni zadbać o swoją intymność i uchronić przez groźnymi chorobami.

Aktywność seksualna wiąże się często ze stosowaniem antykoncepcji, która powoduje zmniejszenie liczby pałeczek kwasu mlekowego, a co za tym idzie – wzrost odczynu pH. Dobre bakterie w małej ilości nie są w stanie kontrolować namnażania się złych drobnoustrojów, a stąd prosta droga do infekcji. Jeśli prowadzimy więc aktywne życie seksualne, warto szczególnie zadbać o higienę miejsc intymnych.

Ciężarna kobiecość



Równie ważnym etapem w życiu kobiety jest ciąża. Pod wpływem hormonów pH pochwy zmienia się z kwaśnego na zasadowe, śluzówka jest mocno rozpulchniona, a w komórkach jej nabłonka gromadzi się większa ilość glikogenu.

Zmiany te mogą sprzyjać infekcjom grzybiczym oraz bakteryjnym, gdyż naturalna odporność organizmu znacznie się obniża.

Podstawową zasadą tego okresu jest przeprowadzanie zabiegów higienicznych w taki sposób, by nie dopuścić do zainfekowania pochwy i cewki moczowej bakteriami z okolicy odbytu. Podmywanie i osuszanie krocza należy więc wykonywać w kierunku od przodu do tyłu. Zalecana jest rezygnacja z płukanek, irygacji oraz innych zabiegów – chyba że są zgodne z zaleceniami lekarza.

Ważnym etapem ciąży jest okres połogu, w którym organizm powraca do poprzedniego stanu. Charakterystyczne dla niego są obfite krwawienia pozwalające na usunięcie resztek błon płodowych i drobnoustrojów, którymi zakażenie może prowadzić do poważnych powikłań.

Ważne jest, by często myć okolice krocza – najlepiej po każdej zmianie podpaski, podkładu czy wkładki (nie należy stosować tamponów), a także po wizycie w toalecie. Istotna jest odpowiednia bielizna – najlepiej sprawdzają się przewiewne, bawełniane majtki. Kiedy krwawienie ustaje i krocze zaczyna się zrastać, warto sięgnąć po produkty, zawierające kwas hialuronowy, ułatwiający gojenie ran oraz łagodzący dyskomfort, spowodowany wysuszeniem nabłonka (np. HydroVag, Cicatridina).

Kobiecość spełniona



Następnym, ważnym etapem w życiu kobiety, jest menopauza oraz okres okołomenopauzalny. To szczególny czas, którego znaczenie można porównać do wagi okresu pokwitania – zmiany zachodzące w organizmie są czymś zupełnie nowym, nie do końca zrozumiałym, ale niezwykle istotnym i wymagającym kompleksowego podejścia. W tym przypadku kobieta ma za sobą jednak wieloletnie doświadczenie i może się do nich przygotować zdecydowanie lepiej.

Kobiety w okresie okołomenopauzalnym nie powinny rezygnować z aktywności seksualnej, ale muszą pamiętać, że ich kobiecość wymaga specjalnej higieny i stosowania kosmetyków zapewniających odpowiednie nawilżenie błony śluzowej pochwy, która ze względu na zahamowanie wydzielania estrogenów jest narażona na wysychanie.

Doskonale spełniają tę rolę preparaty zawierające w składzie kwas hialuronowy – ma właściwości nawilżające i regenerujące oraz pomaga w gojeniu mikrouszkodzeń (Xaluron, HydroVag). Pomocne okazuje się stosowanie produktów zawierających kwas mlekowy oraz glikogen – pomagają dbać o właściwe pH pochwy oraz wspomagają naturalną odporność intymną, a także stosowanie probiotyków (doustnych lub dopochwowych) – pomagają odbudować ochronną mikroflorę pochwy.

– Pamiętajmy: tylko kompleksowe i dopasowane do wieku podejście do swojej kobiecości pozwoli w pełni cieszyć się życiem, mimo pojawiających się zmian – mówią twórcy Kampanii „Kobiecość niejedno ma imię” (www.kobiecosc.info).

