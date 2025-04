„Myję zęby, bo wiem dobrze o tym, kto ich nie myje ten ma kłopoty. Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć”. Piosenka śpiewana przez Fasolki po dziś dzień jest aktualna. Już małe dzieci uczy się myć zęby po to by chronić je przed zepsuciem. Szczotkowanie zębów to jedna z wielu podstawowych czynności, o której nie możesz zapomnieć jeśli chcesz cieszyć się własnymi zdrowymi zębami. Czy znasz główne zasady prawidłowej higieny jamy ustnej? Czy wystarczy tylko szczotkowanie zębów? Czy warto używać nici dentystycznych?

Jeśli chcesz by twoje zęby nie padły ofiarą bakterii stosuj samodyscyplinę i regularność w dbaniu o higienę jamy ustnej. Zęby szczotkuj przynajmniej dwa razy dziennie tzn. rano i wieczorem. Najkorzystniej dla ciebie będzie gdy będziesz szczotkować zęby po każdym posiłku. By szczotkowanie przyniosło efekt nie może trwać krócej niż 2 minuty.

Wybieraj odpowiednią szczoteczkę. Najczęściej zaleca się stosowanie szczoteczki średniej (twardość włosia). Osoby, które cierpią na dolegliwości dziąseł powinny stosować miękkie szczoteczki. Jeśli palisz używaj twardej szczotki. Pamiętaj o tym by wymieniać szczoteczkę nie rzadziej niż co dwa miesiące.

Do szczotkowania zębów nie wystarczy ci tylko szczoteczka. Niezbędna jest również pasta. Zwracaj uwagę na jej skład i przeznaczenie (np. przeciw nadwrażliwości zębów, wybielająca, chroniąca dziąsła).

Jak szczotkować zęby?

Szczoteczkę ustaw pod kątem 45 stopni w kierunku dziąseł. Wykonuj delikatne okrężne ruchy. Część wewnętrzną szczotkuj ustawiając szczoteczkę w pozycji pionowej (ruch góra-dół). Zęby trzonowe czyść poruszając szczoteczką w przód i w tył. Aby nie uszkodzić szkliwa i przyzębia nie stosuj zbyt mocnego przyciskania szczoteczki.

By mieć zdrowe zęby oprócz szczotkowania stosuj nić dentystyczną oraz płyn do jamy ustnej. Aby usunąć niechciane resztki jedzenia stosuj nitkę nasączoną specjalnym środkiem dentystycznym. Owiń nić wokół palców i wsuń ją między zęby. Wykonuj ruchy pionowe w górę i w dół. Pod żadnym pozorem nie przesuwaj nici na boki, ponieważ możesz w ten sposób podrażnić dziąsła. Jeśli jesteś posiadaczem aparatu ortodontycznego stosuj nić z usztywnioną końcówką.

Za pomocą szczoteczki i nici dentystycznej usuniesz wiele resztek jedzenia. Jednak nie wszystkie. Dlatego dodatkowo używaj płyn do jamy ustnej. Płyn przenika w trudno dostępne miejsca a dzięki temu zwalcza bakterie jamy ustnej i zapewnia odpowiednie pH w jamie ustnej. Pamiętaj jednak o tym, że płukaniem jamy ustnej nie możesz zastąpić szczotkowania zębów.

Pamiętaj! Regularne szczotkowanie zębów, stosowanie nici dentystycznej oraz płynu do higieny jamy ustnej daje ci duże szanse na zdrowe zęby!