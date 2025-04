Sposoby na nadwrażliwość: po pierwsze szczotkowanie

Zęby powinno się szczotkować przynajmniej 2 razy dziennie miękką szczoteczką. Ważne jest, by nie wykonywać nią silnych ruchów i nie szczotkować zębów w kierunku poziomym, gdyż uszkadza to dziąsła i odsłania szyjki zębowe. Ruchy szczoteczki powinny być okrężne, wymiatające w kierunku od dziąsła do korony zęba, bez nadmiernego nacisku.

Po drugie: pasta do zębów

Pasta natomiast powinna być wzbogacona o wysokoprzyswajalny fluor oraz mieć niski poziom ścieralności. Aminofluorek zawarty w pastach zamyka kanaliki zębiny, obniżając nadwrażliwość zębiny.

Należy pamiętać także o tym, by nie szczotkować zębów bezpośrednio po spożyciu kwaśnych pokarmów. Kwas pozbawia zęby ochronnej warstwy uszczelniającej szkliwo, dlatego też najpierw trzeba wypłukać usta wodą.

Po trzecie: płyn do płukania ust i nić dentystyczna

Z problemem nadwrażliwości można sobie radzić także poprzez używanie specjalnych płynów do płukania ust.

Istotne jest także staranne czyszczenie przestrzeni między zębami nicią dentystyczną, co zapobiega gromadzeniu się osadu i resztek pokarmu, które mogą być przyczyną stanów zapalnych dziąseł, a w konsekwencji odsłonięcia szyjek zębowych.

A może zabieg?

W niektórych klinikach dentystycznych proponuje się szybkie i trwałe zniesienie bólu, które możemy osiągnąć poprzez zamknięcie zewnętrznych ujść i zmniejszenie średnicy kanalików zębinowych. Stosowane są następujące środki: związki fluoru, wapnia, szczawiany żelaza, glinu i potasu, chlorek strontu, cynku, aldehyd glutarowy oraz preparaty wieloskładnikowe.

