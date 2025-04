Niestety ciąża wpływa na stan uzębienia przyszłej mamy. Bardzo łatwo w tym czasie o próchnicę, która w konsekwencji może doprowadzić do niskiej wagi urodzeniowej noworodka, a także do przedwczesnych skurczów.

Zmiany hormonalne, które zachodzą w czasie ciąży, odpowiadają za rozszerzenie naczyń krwionośnych i zwiększenie ich kruchości. Dlatego też dziąsła, które są mocno ukrwione, stają się opuchnięte, czerwone i nadwrażliwe. To nie ułatwia szczotkowania zębów, zwłaszcza w okolicach kieszonek dziąsłowych. Skutkiem tego może być stan zapalny i krwawienie dziąseł.

Uporczywe wymioty, które doskonale są znane każdej przyszłej mamie, są również bardzo szkodliwe dla zębów. Bombardują bowiem one zęby zwiększoną ilością kwasów, co w konsekwencji demineralizuje szkliwo i sprzyja powstawaniu ubytków.

Pamiętaj o higienie

Gdy twoje dziąsła są obrzęknięte, nie jest łatwo usunąć z nich płytkę bakteryjną. Pamiętaj jednak, że bagatelizowanie czyszczenia zwiększy tylko dolegliwości, a im większy kamień nazębny, tym łatwiej o niebezpieczny stan zapalny.

Jeśli krwawienie dziąseł nasila się, nie zwlekaj i wybierz się do stomatologa. Z pewnością zaleci ci stosowanie specjalnych żeli i płukanek antyseptycznych.

Postaraj się dokładnie czyścić przestrzenie trudno dostępne. Ułatwi ci to zadanie specjalna nić dentystyczna. Ale uważaj! W trakcie nitkowania przy opuchniętych dziąsłach musisz być bardzo delikatna!

Jeśli nosisz na zębach aparat stały, szczególnie dbaj o higienę jamy ustnej w ciąży, ponieważ aparat zwiększa ryzyko wystąpienia próchnicy. Do szczotkowania zębów używaj nici i specjalnych szczoteczek dla osób noszących stałe aparaty. Jeżeli dopiero rozważałaś założenie aparatu na zęby, lepiej wstrzymaj się z tą decyzją do czasu rozwiązania.

Patrz na to, co jesz

Twoja dieta ma bardzo duży wpływ na stan twoich zębów, dlatego jest tak ważna. Staraj się jak najczęściej spożywać produkty bogate w naturalną witaminę C, która wzmacnia naczynia krwionośne. Lepiej nie sięgaj po syntetyczną witaminę C, bowiem naturalną znajdziesz w wielu smacznych owocach: w cytrusach, porzeczkach, kiwi, truskawkach. Pamiętaj jednak, by po każdym zjedzeniu umyć zęby lub wypłukać usta, bowiem jedzenie owoców sprzyja powstawaniu próchnicy.

Postaraj się także zrezygnować ze słodyczy, które w konsekwencji mogą doprowadzić u ciebie do rozwoju bakterii.

Jeżeli nie masz możliwości umycia zębów po każdym posiłku, postaraj się mieć zawsze w torebce paczkę gumy do żucia bez cukru. Guma wzmaga produkcję śliny, która naturalnie oczyści twoje zęby i pozbędzie się szkodliwych kwasów wydzielanych przez bakterie.

Wizyta u dentysty

Najlepiej o zęby zadbać jeszcze przed zajściem w ciążę. Dlatego planując maleństwo, koniecznie skontroluj całe uzębienie, wylecz ubytki, wyczyść zalegający kamień nazębny. Będąc w ciąży zaplanuj w swoim kalendarzu regularne wizyty u stomatologa i nie unikaj go (nawet jeśli boisz się leczenia) gdy boli cię ząb. Z pewnością lekarz wiedząc o twoim stanie zaproponuje ci bezpieczne leczenie. Jeżeli jednak zdecyduje się na poważniejsze zabiegi, wcześniej skonsultuje się z ginekologiem.

Pamiętaj, że niektóre sposoby diagnozowania i leczenia stomatologicznego są zabronione przez cały okres ciąży.

Absolutnie zabronione jest wykonywanie zdjęć RTG. Jeśli jednak ze względów medycznych musisz wykonać takie badanie, lepiej zastosuj metodę radiowizjografii, która polega na wykonaniu zdjęcia przy pomocy sensora, który przekazuje obraz do komputera. Dzięki temu dawka promieniowania jest bardzo mała. Podczas leczenia próchnicy zrezygnuj z metody laserowej i ozonu. Unikaj także usuwania i zakładania amalgamatowych wypełnień z uwagi wydzielania się z nich małej ilości toksycznej rtęci.

Jeśli twoja ciąża przebiega prawidłowo i nie ma żadnego zagrożenia, to nie ma przeciwwskazań do zastosowania znieczulenia. Ważne jest jednak to, aby środek był mało toksyczny, ze zmniejszoną ilością adrenaliny, która mogłaby spowodować przedwczesne skurcze macicy.

Pamiętaj jednak, że najniebezpieczniejszy dla ciebie i twojego nienarodzonego dziecka jest silny ból wywołany stanem zapalnym zęba i związany z tym stres. Dlatego postaraj się zapobiegać stanom zapalnym zębów, a jeśli się pojawią to natychmiast skontaktuj się ze swoim stomatologiem.

