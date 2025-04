Zdrowo się odżywiaj

Pamiętaj o śniadaniu. Nigdy nie wychodź z domu bez zjedzenia pierwszego posiłku. To ważne zwłaszcza teraz, gdy jesteś w ciąży, a na dworze panuje zima i szaleją niebezpieczne dla zdrowia wirusy. Dostarcz swojemu organizmowi węglowodany, białka i witaminy. Najlepsza z rana będzie miseczka pełna musli, płatków czy owsianki z mlekiem. Dodatkowo zjedz kanapkę z serem czy z jajkiem ugotowanym na twardo. Najzdrowsze będzie ciemne pieczywo.

Pamiętaj, że posiłki nie muszą być obfitsze niż w innych porach roku. Wystarczy jeść regularnie kilka małych porcji dziennie.

Do swojej diety wprowadź czosnek. Warzywo to uchroni cię przed chorobami. Czosnek to najbezpieczniejszy naturalny antybiotyk, który pełni także rolę przeciwutleniacza. Wpływa dobrze na pracę układu pokarmowego.

Wprowadź do swojej diety także gorzką czekoladę, która podnosi poziom neuroprzekaźników w mózgu, serotonina zmniejsza podatność na choroby związane z układem nerwowym, a endorfiny związane z jedzeniem czekolady poprawiają nastrój. Nie zapominaj także o owocach i warzywach. Choć ich dostępność na rynku w zimę jest zdecydowanie mniejsza, to bez problemu można wesprzeć się mrożonkami – będą doskonałymi składnikami przepysznych koktajli owocowych, a także soków.

Zimowe spacery

Nie rezygnuj ze spacerów w czasie zimy. Ruch i oddychanie świeżym powietrzem jest szczególnie ważne gdy jesteś w ciąży. Pamiętaj, aby ubierać się stosownie do panującej za oknem pogody. Najlepszym rozwiązaniem będzie ubranie się na „cebulkę”. Zamiast jednej, grubej warstwy, ciepłego ubrania, włóż na siebie dwie cieńsze warstwy. Dzięki temu, gdy będzie ci za gorąco, będziesz mogła jedną z nich od razu z siebie ściągnąć. Ważne jest, aby się nie spocić! Przegrzanie organizmu, częściej niż jego wyziębienie, prowadzi do różnych infekcji. Jeśli jednak zdarzy ci się podczas spaceru zmarznąć, po powrocie do domu jak najszybciej napij się gorącej herbaty z sokiem!

Idąc na spacer pamiętaj o włożeniu rękawiczek, szalika i czapki – 30% ciepła ucieka przez głowę!

Ważne jest także dobranie odpowiednich butów. Łatwo w zimę o poślizgnięcie się na mokrym, oblodzonym chodniku. Wybierając buty postaraj się, by miały one antypoślizgową podeszwę i były wygodne przy zakładaniu. Najlepszym rozwiązaniem będą buty na rzepy, a nie na sznurówki. Aby zapewnić sobie lepsze krążenie krwi w nogach, które i tak często puchną, nie zakładaj zbyt ciasnych skarpetek i nie zapinaj mocno butów.

Zimowe wyjazdy

Jeśli tylko masz możliwość i chęć na urlop zimowy, warto się na niego wybrać. Wybierając miejsce i hotel weź pod uwagę to, że jesteś w ciąży. Pamiętaj, że ruch to samo zdrowie, bo w trakcie poruszania się, organizm wydziela endorfiny – hormony szczęścia. Dlatego tańcz, chodź na zajęcia z jogi czy pływaj w basenie. Dodatkowo wyjazd i odpoczynek z dala od domu i codziennych obowiązków pomoże ci się zrelaksować.

Pakując się na urlop zimowy warto wziąć ze sobą swoje wyniki badań, które do tej pory robiłaś podczas ciąży. Jeśli w trakcie pobytu źle się poczujesz, lekarz który się tobą zajmie, będzie mógł szybciej udzielić potrzebnej ci pomocy.

Na koniec pamiętaj o śnie

Podczas ciąży powinnaś przesypiać minimum 8 godzin. Jeśli nie możesz zasnąć w nocy, a w dzień jesteś zmęczona i rozdrażniona, nie odmawiaj sobie krótkiej popołudniowej drzemki. Godzina snu to świetny sposób, by się uspokoić i zregenerować siły, zwłaszcza gdy na dworze szaro, pochmurno i zimno!

