Najczęstszy z problemów uzębienia: żółte przebarwienia



Wielu mężczyzn nie może się pochwalić zębami w odcieniu idealnej bieli. Jest to skutek fatalnej diety, palenia papierosów, picia kolorowych alkoholi. W efekcie zęby twojego partnera są przebarwione i pożółkłe. Nie jest to problem nie do rozwiązania. W taki samym czasie, w jakim twój partner obejrzałby mecz piłki nożnej, stomatolog wybieli zęby twojego partnera.

– Obecnie mamy do dyspozycji wiele metod ekspresowego wybielania w gabinecie. Jedną z nich jest wybielanie aktywowane lampą ZOOM2. Najpierw zabezpiecza się usta i dziąsła, później nakłada się specjalny żel wybielający oparty na nadtlenku wodoru o wysokim stężeniu, a na końcu zęby naświetla się zimnym światłem emitowanym przez lampę ZOOM2, która aktywuje żel i powoduje rozjaśnienie zębów. Zazwyczaj wystarczy półtoragodzinna wizyta, by wybielić szkliwo o 5 do 10 stopni w skali VITA. Co ciekawe, w ciągu kilku następnych dni zęby jeszcze bardziej się rozjaśniają, więc twój partner będzie zachwycony efektem i na pewno częściej będzie się do Ciebie uśmiechać – mówi dr n. med. Mariusz Duda, stomatolog, prezydent Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego.

Kolejnym problemem jest kamień na zębach



Wypijana w pośpiechu kolejna kawa między konferencją, spotkaniem z klientem i naradą z szefem, przegryzane w pośpiechu przekąski i często zaniedbywana higiena jamy ustnej mogą przyczynić się do powstania kamienia na zębach.

Twój partner ma taki kamień nazębny, że masz wątpliwości czy narzędzia dentystyczne wystarczą, żeby go usunąć? Nie jest tak źle. Wciel się w domową lekarkę i pokaż partnerowi, jakie szkody w jego zębach może wyrządzić kamień, powiedz, jak wygląda zabieg, ile trwa i czy jest bolesny. Wbrew pozorom, faceci nieraz bardziej panikują przed wizytą u dentysty niż kobiety. A po tej pogadance zaprowadź go do dentysty.

– Usuwanie kamienia to jeden z podstawowych zabiegów higienizacyjnych, a pozwala oczyścić zęby ze złogów, które zawierają bakterie groźne dla dziąseł i tkanek przyzębia. Ponadto po zabiegu skalingu i piaskowania zęby nieco się rozjaśniają, bo stomatolog usuwa z nich cały nagromadzony osad i dodatkowo nieco je poleruje – wyjaśnia dr Duda.

Luki w męskim uzębieniu



O dziewczynie bez zęba na przedzie powstała nawet piosenka, ale jeśli problem dotyczy twojego faceta, to nie możesz siedzieć z założonymi rękami, zwłaszcza, że twój ukochany raczej sam tego problemu nie rozwiąże.

– Luki w uzębieniu nie tylko wyglądają nieestetycznie, ale jeszcze negatywnie wpływają na zdrowie jamy ustnej. Niestety wielu panów zwleka z leczeniem i uzupełnianiem pojedynczych braków zębowych. Przychodzą do lekarza, gdy już trzeba projektować kompletne rozwiązania protetyczne: mosty bądź protezy. Tymczasem pojedynczą lukę jesteśmy w stanie odbudować już podczas 1–2 wizyt, zachowując tym samym nie tylko prawidłową funkcję szczęki i żuchwy, ale także piękny wygląd uśmiechu. Najprostszą metodą uzupełnienia takiego braku jest zastosowanie implantu zębowego i na jego podstawie odbudowa korony zęba – wyjaśnia dr Mariusz Duda.

Jeśli twój facet sam nie kwapi się do tego, by rozwiązać swoje problemy z utraconym zębem, to powinnaś wziąć sprawy w swoje ręce. Wyjaśnij swojemu ukochanemu, że jeśli będzie miał pełne uzębienie, dłużej zachowa zdrowie, a przede wszystkim z pełnym uśmiechem będzie jeszcze bardziej seksowny. Takiemu argumentowi żaden facet się nie oprze.

