Zęby tracimy w różnych sytuacjach. Może być to rezultat próchnicy zębów, powikłań leczenia kanałowego czy po prostu urazów fizycznych. Na luki w uzębieniu są też narażone osoby, którym brakuje zawiązków zębowych – po wypadnięciu zęba mlecznego ząb stały nie wyrasta.

Brak zęba może nam przeszkadzać nie tylko w nieskrępowanym uśmiechu. Jeśli nie zostanie w porę uzupełniony, może prowadzić do przesunięć innych zębów: przechylania się zębów sąsiadujących z luką i wychodzenia poza łuk zębów przeciwstawnych. Rezultatem są powikłania zgryzowe, które mogą prowadzić do dolegliwości stawów skroniowo-żuchwowych.

W zależności od wielkości luki mamy różne możliwości jej wypełnienia. W każdym przypadku brane są pod uwagę indywidualne czynniki i ewentualne przeciwwskazania pacjenta do zabiegu. Do wyboru mamy bardziej i mniej inwazyjne metody. Zabiegi różnicują się także ze względu cenę.

Implanty – zalety i wady

Jeśli chcemy czuć się komfortowo, najlepszym rozwiązaniem będzie dla nas implant, który najwierniej imituje prawdziwy ząb. Jego zaletą jest nie tylko naturalny wygląd, ale także komfort, jaki daje podczas codziennych czynności, np. jedzenia. Leczenie implantologiczne oszczędza też pozostałe zęby w odróżnieniu do uzupełnień protetycznych typu most, które wymagają szlifowania sąsiadujących z luką zębów.

Implanty są też warte rozważenia w wypadku braku większej ilości zębów. Jakość, jaką daje implant, jest nieporównywalna z użytkowaniem niekomfortowych ruchomych uzupełnień protetycznych, takich jak protezy szkieletowe czy teleskopowe.

Leczenie implantologiczne ma jednak silnie inwazyjny charakter, co oznacza, że powinno być dokładnie zaplanowane. Pacjent musi mieć odpowiednie warunki anatomiczne do założenia implantu oraz do późniejszej integracji z kością. W przypadku ich braku konieczne są zabiegi odbudowy (regeneracji kości lub tkanek miękkich).

Mosty protetyczne i protezy

Uzupełnienie luki po utraconym zębie może również nastąpić przy wykorzystaniu tradycyjnych metod protetycznych w postaci uzupełnień stałych lub protez ruchomych. Jest to rozwiązanie zdecydowanie tańsze niż leczenie implantologiczne.

Stałe uzupełnienia to mosty, które konstruuje się w oparciu o oszlifowane zęby sąsiadujące z luką. Następnie w miejscu luki (oraz na oszlifowane zęby) umieszcza się korony. Ruchome protezy z kolei są oparte klamrami lub zatrzaskami na zębach, a częściowo na podłożu (podniebienie, wyrostki zębodołowe).

A może wyrównać zęby?

Jeśli oprócz braku zęba naszym utrapieniem jest wada zgryzu, możemy poddać się leczeniu ortodontycznemu. Stały aparat może przesunąć inne zęby, które zamkną lukę. Jednak to specjalista ocenia – w oparciu o analizę radiologiczną, czy taka możliwość istnieje w naszym przypadku.

Niewielkie uzupełnienia zębów w celu nadania im odpowiedniego kształtu mogą być wykonane przy użyciu kompozytu. Z kolei przy nieznacznych nierównościach płytki zęba możemy zdecydować się na licówkę. Nałożona na powierzchnię zęba, w razie potrzeby lekko zeszlifowanego, nada mu pożądany kształt.

