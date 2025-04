Cechy niewłaściwego obuwia to brak wsparcia dla stopy, a przez to jej niestabilność, słaba amortyzacja i nieprawidłowa kontrola ruchu stopy. Japonki w pełni wpisują się we wzorzec złych butów. Gdy nosimy japonki, przytrzymujemy podeszwę stopą i podwijamy palce, co nie jest naturalne. Dwa proste paski nie zapewniają wsparcia stopy i właściwej kontroli poruszania. A to ma swoje przykre dla zdrowia konsekwencje (choć na początku możemy nie zdawać sobie z nich sprawy). Właściwy dobór butów oraz kilka nawyków sprawią, że noszenie japonek będzie bezpieczniejsze.

Urazy, przeciążenia i problemy z postawą, czyli „uroki” noszenia japonek

Osoby noszące japonki skazują się na większe ryzyko zapalenia ścięgien, mikrourazów, skręcenia kostki, urazów kolan, bioder, złamań przeciążeniowych i dolegliwości bólowych. Chodzenie w japonkach sprawia, że stawiamy nienaturalnie krótsze kroki i silniej wciskamy stopy w podłoże, aby utrzymać but, co niekorzystnie wpływa na kręgosłup i może powodować bóle rozciągające się od stóp aż do bioder i lędźwi.

Kiedy nasz chód jest zmieniony, ciało musi rekompensować odchylenia od normy, dlatego dochodzi do obciążeń układu ruchu. Najgroźniejsze jest noszenie tego rodzaju butów na co dzień, podczas długich spacerów czy przy aktywności fizycznej.

Japonki – bakteryjna dyskoteka

Ten rodzaj klapek to istny raj dla zarazków. Jedno z badań przeprowadzone na Uniwersytecie w Miami wykazało, że para japonek jest domem dla około 18 000 różnorodnych drobnoustrojów chorobotwórczych, w tym bakterii kałowych, drożdżaków, gronkowca złocistego, mikroorganizmów odpowiedzialnych za choroby układu oddechowego i infekcje skóry. Z tego powodu eksperci zalecają, aby unikać jak tylko to możliwe, dotykania dłońmi klapek oraz nieumytych stóp, a także chodzenia w domu w butach, w których chodzimy na zewnątrz.

Jeśli nosisz japonki, pamiętaj o tych zasadach

Jeżeli nie potrafisz obejść się latem bez japonek, to możesz chociaż sprawić, by ich noszenie było zdrowsze. Jak to zrobić?

Kupuj buty wykonane z wysokiej jakości miękkiego materiału , który zapobiega powstawaniu otarć i pęcherzy.

, który zapobiega powstawaniu otarć i pęcherzy. Sprawdź, czy but jest elastyczny . Spróbuj go zgiąć – nie może być sztywny ani zginać się w pół czy zwijać.

. Spróbuj go zgiąć – nie może być sztywny ani zginać się w pół czy zwijać. Wybieraj japonki o miękkiej, grubej podeszwie , której nie można zwinąć. Stopa nie powinna wychodzić za podeszwę.

, której nie można zwinąć. Stopa nie powinna wychodzić za podeszwę. Lepszym wyborem będą japonki z dodatkowym paskiem za piętą , co daje większe wsparcie stopy i stabilność.

, co daje większe wsparcie stopy i stabilność. Jeśli masz cukrzycę, zapalenie stawów, problemy ze stopami lub postawą, dnę moczanową, ogranicz, a najlepiej całkowicie zrezygnuj z noszenia japonek, na rzecz dopasowanych butów.

problemy ze stopami lub postawą, dnę moczanową, ogranicz, a najlepiej całkowicie zrezygnuj z noszenia japonek, na rzecz dopasowanych butów. Wymieniaj klapki przynajmniej co roku .

. Mocno zużyte buty, wyrzuć.

Nie ignoruj ​​otarć między palcami , bo mogą rozwinąć się w tym miejscu groźne infekcje. Do czasu pełnego wygojenia, nie zakładaj japonek.

, bo mogą rozwinąć się w tym miejscu groźne infekcje. Do czasu pełnego wygojenia, nie zakładaj japonek. Dobierz buty do rodzaju aktywności. Japonki nadają się na basen lub do hotelu, ale na pewno nie na dłuższe spacery, a już na pewno nie do uprawiania sportów (nietrudno wtedy o urazy, np. skręcenia stawu lub złamania).

Źle może się skończyć również kierowanie autem w japonkach. But łatwo się zsuwa i może utknąć pod pedałami. Do jazdy samochodem wybieraj płaskie buty, przylegające do stopy. Badania wskazują też, że na ogół nie ma większej różnicy między standardowymi klapkami a japonkami. Oba rodzaje butów podobnie wpływają na chód i ich noszenie może wiązać się z przeciążeniami czy urazami.

