Według wytycznych dietetyków dzienne spożywanie od 3 do 5 filiżanek kawy (z łączną zawartością do 400 mg kofeiny) działa korzystnie na zdrowie. Wiele prac naukowych wykazało, że wypijanie tylu filiżanek kawy dziennie jest nie tylko bezpieczne, ale też może zapobiegać wielu chorobom.

Polski Instytut Żywności i Żywienia już kilka lat temu wprowadził kawę do Piramidy Zdrowego Żywienia dla osób dorosłych.

Picie kawy w umiarkowanych ilościach zmniejsza też ryzyko zachorowania na niewydolność serca, schorzenia wątroby, chorobę Parkinsona, chorobę Alzheimera oraz raka jelita. Może także poprawić wyniki leczenie raka jelita w połączniu z chemioterapią, spowalniać lub hamować rozwój choroby.

Jeśli czerpać z kawy to, co najlepsze, to pijąc kawę bez dodatków. Mleko przez zawartość białka obniża ilość przyswajalnych substancji przeciwutleniających w kawie. Podobnie działają cukier, tłuszcze czy serwatka.

Picie kawy nie jest czynnością, której można się oddawać bez ograniczeń. Według ekspertów Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) jej nadmiar, czyli picie powyżej 6 filiżanek kawy dziennie, działa szkodliwe – może sprzyjać chorobom serca, nadciśnieniu, powodować nerwowość, ataki paniki oraz bezsenność.

To, czy kawa będzie szkodzić, zależy też od indywidualnej tolerancji kofeiny. Niektóre osoby są po prostu wrażliwsze na jej działanie.

Zawartość kofeiny w kawie różni się w zależności od rodzaju kawy, sposobu jej przyrządzania, a nawet ekspresu.

Średnia ilość kofeiny w jednej porcji kawy:

Kawy oczywiście nie można pić bez ograniczeń. Niekorzystny wpływ na organizm ma zwłaszcza nadmiar kofeiny.

Gdy wypijemy zbyt dużo kawy, możemy odczuwać:

Przypadki silnego przedawkowania kofeiny zdarzają się jednak niezwykle rzadko i są one spowodowane na ogół jednoczesnym przyjęciem leków, suplementów oraz napojów energetycznych zawierających kofeinę.

Objawy toksycznego działania kofeiny, które mogą zagrażać życiu, to:

Według ekspertów Instytutu Żywności i Żywienia, powołujących się na badania, umiarkowane spożycie kofeiny jest bezpieczne dla kobiet w ciąży i płodu. Nie wykazano związku między piciem kawy a przebiegiem ciąży i powstaniem wad wrodzonych płodu, ryzykiem poronień czy nieprawidłowym rozwojem fizycznym dziecka.

W badaniach nie jest jednak sprawdzany wpływ dużej ilości kofeiny, dlatego według Instytutu Żywności i Żywienia w ciąży można wypijać do 3-4 filiżanek kawy dziennie (maksymalnie 300 mg kofeiny).

Należy przy tym pamiętać, że istnieją badania, które sugerują, by w ogóle unikać picia kawy w ciąży. Przeczytaj więcej: Picie kawy w ciąży. Czy kofeina powoduje nadpobudliwość u dziecka?

Kawa nie jest polecana wszystkim. Spożywanie kawy powinny ograniczyć osoby nadwrażliwe na kofeinę oraz z chorobami przewodu pokarmowego (wrzodami, refluksem). Niektórzy lekarze zalecają również unikanie picia kawy w czasie ciąży.

Kawa może podwyższać szkodliwy cholesterol, co zwłaszcza u osób z zaburzeniami lipidowymi będzie wywierać negatywny efekt. Pod tym względem, najgorzej wypadają kawa espresso, gotowana oraz niefiltrowana.

Nadmierne spożycie kawy wiąże się również z większym działaniem diuretycznym (moczopędnym), co w rezultacie prowadzi do wypłukiwania ważnych związków z organizmu, głównie magnezu i wapnia. Osoby z niedoborami, powinny poradzić się lekarza.

Jeśli odczuwamy nieprzyjemne dolegliwości już po niewielkiej ilości kawy, powinniśmy z niej zrezygnować, pić kawę słabszą albo bezkofeinową.