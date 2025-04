Podróżowanie w ciąży

Okres ciąży jest ostatnim momentem na spędzenie podróży we dwójkę, bez pieluch, grzechotek i pozostałego niezbędnika waszego przyszłego maleństwa. Jeżeli jednak lekarz stwierdzi, że podróż dla Ciebie nie jest wskazana zastosuj się do jego zaleceń, a unikniesz niepotrzebnych nerwów i przykrych zdarzeń.

Najlepiej podróżować w drugim trymestrze ciąży, wtedy samopoczucie ciężarnej jest najlepsze a ryzyko poronienia lub wcześniejszego porodu jest niewielkie.

Niewskazane są jednak długie podróże oraz wyjazdy w tereny znajdujące się na wysokościach, gdzie wysokie ciśnienie będzie niekorzystne zarówno dla mamy, jak i dla dziecka.

Bardzo ważnym elementem jest również środek transportu jakim zamierzamy dotrzeć do celu. Nie zawsze dokonujemy właściwego wyboru, dlatego warto dobrze zapoznać się czym najlepiej podróżować, aby spędzony czas podczas podróży był miły i przyjemny.

Samochód

Podróżowanie samochodem pozwala na robienie przerw kiedy tylko sobie życzysz i masz na to ochotę, nie musisz dźwigać bagażu oraz przepychać się między pozostałymi podróżnymi. Unikaj jednak dróg o kiepskiej nawierzchni powodujących drgania i wstrząsy.

Dla bezpieczeństwa zapinaj pasy tak, aby dolny pas znajdował wokół miednicy i ud a górny przechodził nad mostkiem., najlepiej jednak gdybyś zakupiła specjalny uchwyt dla ciężarnych.

Jeżeli jesteś pasażerem siadaj na tylnym siedzeniu, w przypadku siedzenia z przodu odsuwaj siedzenie maksymalnie do tyłu, aby móc wyprostować nogi. Kiedy jednak to ty pełnisz funkcję kierownicy odsuń siedzenie tak by kierownica nie uciskała brzucha.

Pamiętaj, że samochód możesz prowadzić do 36 tygodnia ciąży.

Podróż samolotem

Najbezpieczniejszy czas na podróż samolotem to drugi trymestr ciąży. Przygotuj się na to, że będziesz musiała okazać zaświadczenie poświadczające Twoją zdolność do lotu.

Najlepiej poproś o takie miejsce z którego będziesz miała najbliżej do toalety oraz gdzie wstrząsy będą najmniej odczuwalne. Podczas szybowania w powietrzu pij dużo płynów i co jakiś czas wstawaj aby rozprostować nogi. Pas bezpieczeństwa tak, jak w przypadku podróży samochodem zapinaj poniżej brzucha.

Pociąg

Jest to bardzo dobra alternatywa środka lokomocji dla ciężarnych, w każdej chwili możesz wyprostować nogi, przespacerować się po korytarzu. Jeżeli wybierasz się w podróż nocą wybierz przedział sypialniany, wtedy wygodnie prześpisz cała drogę. Unikaj jednak godzin szczytu kiedy jest tłoczno i może dojść do ucisku Twojego brzucha przez zniecierpliwionych pasażerów.

Podróż autokarem

Najbardziej niewygodny środek transportu, taka podróż na pewno cię umęczy. Trudno będzie skorzystać z toalety czy rozprostować nogi ponieważ postoje będą z góry nakazane przez kierowcę. Jeżeli jednak nie masz innego wyjścia wybierz miejsca w środkowej części autokaru, gdzie wstrząsy są najmniej odczuwalne. Podczas podróży w upale ważne, aby była możliwość włączenia klimatyzacji.

Komunikacja miejska

Jeżeli nie masz wyjścia i musisz podróżować środkami komunikacji miejskiej unikaj godzin szczytu. Wszelki ucisk na brzuch może wywołać nieodwracalny uraz. Zawsze siadaj, jeżeli niestety miejsca siedzące są zajęte poproś kogoś o ustąpienie miejsca nie zważając na jego dąsy i dziwne spojrzenia.

Przecież Twoje zdrowie i Twojego maleństwa jest najważniejsze.

Zanim wybierzesz się w podróż, jeżeli to możliwe podziel ją na etapy oraz dowiedz się jakiej pomocy lekarskiej możesz się spodziewać np. na pokładzie samolotu, czy w docelowym miejscu w którym będziesz spędzała np. wakacje. Sprawdź ważność swojego ubezpieczenia w miejscu do którego zmierzasz, zwłaszcza zweryfikuj czy pokryje koszty nieprzewidywanego porodu.

