Jedyną metodą na usunięcie złogów z miejsc między zębami jest nitkowanie. Gdy tego nie robimy, w miejscach styku zębów tworzą się przebarwienia, ubytki, w szczelinach zalega kamień, a dziąsła są zaczerwienione. Stąd już tylko krok do próchnicy i paradontozy – chorób, które doprowadzić mogą do utraty zębów. Aby uniknąć tego scenariusza, lekarze zalecają, żeby nitkować zęby każdego dnia przez mniej więcej 3 minuty – zawsze przed szczotkowaniem.

Jaką nić dentystyczną wybrać?

Choć na sklepowych półkach jest wiele rodzajów nici dentystycznych (różnią się one materiałem, z jakiego są wykonane, smakiem – nici woskowane, z fluorem itd. a także grubością), stomatolodzy nie zalecają żadnego rodzaju w szczególności. Podkreślają, że ważne jest tylko to, by nitka łatwo wchodziła między zęby. I żeby używać jej codziennie, nie tylko „od święta.”

Jak prawidłowo używać nici dentystycznej?

Oderwij ok. 45 cm nitki i owiń jej większą część wokół środkowych palców, pozostawiając między nimi 2,5–5 cm. Delikatnie zagnij nić wokół podstawy każdego zęba, starając się wsunąć ją poniżej linii dziąseł. Rób to ostrożnie! Trzymając nić napiętą, przesuwaj ją między zębami. Do kolejnych zębów używaj czystych kawałków nici.

