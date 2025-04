W związku z potwierdzeniem pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce, panika się pogłębia. A z nią szerzą się fałszywe informacje na temat zagrożenia związanego z wirusem z Chin. Światowa Organizacja Zdrowia WHO zdementowała największe mity o koronawirusie.

Reklama

Mit: Jedzenie czosnku i inne domowe sposoby leczą wirusa

Prawda: Czosnek jest zdrowy i dobry dla nas, podobnie witamina C. Jednak nie ma dowodów na to, że jedzenie czosnku czy przyjmowanie witaminy C ochroni ludzi przed nowym wirusem. Nie podziała też spryskanie się alkoholem ani stosowanie olejków eterycznych. To fałsz.

Istnieją pewne chemiczne środki dezynfekujące, które mogą zabić wirusa na powierzchniach. Jednak gdy wirus jest na ciele człowieka, użycie tych substancji na skórę, nie zabije go. Mało tego - może być dla ciebie niebezpieczne. I choć to oczywiste, musimy to napisać - nie spożywaj żadnych środków dezynfekujących!

Obecnie prawda jest taka, że nie ma lekarstwa na koronawirusa. Owszem, trwają badania i prace nad szczepionką, jednak musi upłynąć około roku, zanim bezpieczna i skuteczna szczepionka trafi na rynek.

Najlepszym sposobem, aby się teraz zabezpieczyć przed zakażeniem wirusem, jest robienie tego, co w przypadku przeziębienia czy grypy. Nie zbliżaj się do osób chorych na bliżej niż 3 metry, często myj ręce wodą z mydłem przez co najmniej 30 sekund, zakrywaj chusteczką usta i nos, gdy kaszlesz, a następnie niezwłocznie ją wyrzuć, zdezynfekuj dotykane przedmioty.

Mit: Potrzebujesz maseczki na twarz

Prawda: Według WHO ludzie, którzy są zdrowi i nie mają objawów, nie muszą nosić maseczek na twarz.

W rzeczywistości maseczki mogą nawet zwiększyć ryzyko infekcji, jeśli nie są właściwie noszone. Maski ochronne raczej powinny nosić osoby z objawami zakażenia wirusem, żeby nie rozprzestrzeniać go na innych. WHO zaznacza, że maseczki powinni nosić jedynie pracownicy służby zdrowia i osoby opiekujące się chorymi.

Poznaj prawdę o maseczkach: które maseczki chronią przed koronawirusem - i zasady ich używania.

Mit: Ciepło zabija wirusa

Prawda: Według WHO suszarki do rąk nie mogą zabić wirusa.

Organizacja przestrzega też przed używaniem lamp UV do sterylizacji rąk lub innych części ciała, bo promieniowanie może podrażnić skórę. Eksperci mówią, że wysokie temperatury pomogą w ograniczeniu rozprzestrzenianiu koronawirusa, jednak nie wiadomo dokładnie na jaką skalę.

Skuteczną metodą jest natomiast dokładne mycie rąk wodą i mydłem lub z użyciem płynu dezynfekującego.

Mit: Wirus przenosi się na paczkach

Prawda: Nie bój się otwierać przesyłek - według WHO otrzymanie listu lub paczki z Chin nie narazi nas na zakażenie koronawirusem.

Naukowcy wciąż dokładnie badają, w jaki sposób nowy wirus infekuje ludzi, ale sądząc po poprzednich koronawirusach nie utrzymuje się on długo na obiektach i powierzchniach.

Mit: Koronawirus nie zagraża dzieciom

Prawda: Każdy w każdym wieku może zostać zakażony wirusem z Chin, chociaż osoby starsze i z wcześniej stwierdzonymi schorzeniami i chorobami przewlekłymi są najbardziej podatne na poważne przechodzenie infekcji.

Większość potwierdzonych przypadków koronawirusa wystąpiła u dorosłych, ale wiadomo, że zarażone zostały również dzieci.

Mit: Ludzie z koronawirusem umrą

Prawda: Śmiertelność tego wirusa wynosi mniej niż 2% i eksperci twierdzą, że liczba ta jeszcze spadnie.

Większość osób (80%), które zostały zakażone koronawirusem, przechodzi łagodnie lub umiarkowanie infekcję górnych dróg oddechowych. Przypomina ona przeziębienie. Objawy to katar, kaszel, ból gardła i głowy, gorączka. Zwykle objawy te same ustępują.

Choroba może być śmiertelna, ale przypadki te są znacznie rzadsze. U osób z osłabioną odpornością i starszych istnieje prawdopodobieństwo, że wirus może wywołać poważniejszą chorobę układu oddechowego, jak zapalenie płuc lub zapalenie oskrzeli.

Mit: Koronawirus został sztucznie stworzony

Prawda: Nie wierz we wszystko, co przeczytasz w internecie.

W sieci ostatnio zaczęły pojawiać się teorie na temat tego, skąd wziął się ten wirus - że nie pochodzi z natury, lecz został stworzony w laboratorium. Pogłoski te nie były poparte żadnymi wiarygodnymi dowodami. Jedna z wersji sugerowała, że wirus został stworzony potajemnie w chińskim laboratorium podczas pracy nad bronią biologiczną.

Naukowcy, zarówno w Chinach, jak i na zachodzie, zdecydowanie odrzucili te teorie. Koronawirus jest wirusem odzwierzęcym. Eksperci wciąż próbują ustalić dokładne źródło wirusa - najprawdopodobniej pochodzi on od nietoperzy i został przeniesiony na pośredniego gospodarza, zanim przeniósł się na człowieka.

źródło: CNN

Reklama

Więcej o koronawirusie:6 zasad, jak się nie zarazić koronawirusemJak naprawdę wygląda kontrola na lotniskach w obliczu zagrożenia koronawirusem?Jak przebiega koronawirus u dzieci?