Mając przy sobie apteczkę pierwszej pomocy jesteście w stanie sami zaradzić na wiele nieprzyjemnych dolegliwości, dzięki czemu unikniecie wielu przykrych sytuacji w podróży. Wskazane jest, aby zawartość apteczki niezależnie od długości wypoczynku uzależniona była od charakteru wakacyjnej wyprawy, miejsca wyjazdu, a także przewidywanych warunków klimatycznych. Należy również wziąć pod uwagę dostępność leków i usług medycznych, jakie będzie można zastać u celu podróży.

Pomimo wielu czynników, które mają znaczący wpływ na zawartość Waszej apteczki w pierwszej kolejności powinniście zapakować do niej podstawowe leki i środki opatrunkowe.

Reklama

Podstawowa zawartość apteczki

• środki przeciw biegunce (węgiel, Smecta),

• środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne (np. Neoangin, Ibuprom, Panadol, Nospa,),

• środki zapobiegające odwodnieniu (np. Enterol, Gastrolit),

• zasypka na otarcia (np. Alantan)

• środki przeciw chorobie lokomocyjnej (np. Aviomarin),

• woda utleniona (do odkażania ran),

• środek na opuchlizny (Altacet - najlepiej w żelu),

• środek na ukąszenia owadów (np. Fenistil),

• maść przeciwzapalna na stłuczenia łagodząca ból (Fastum),

• łagodne krople do przepłukiwania oczu (np. sól fizjologiczna),

• środki opatrunkowe (plastry różnej wielkości, gaza, bandaże),

• rękawiczki gumowe,

• maseczka do sztucznego oddychania,

• nożyczki,

• pęseta (przydatna przy wyciąganiu drzazgi, żądła owada).

Wyjazd nad morze

Nad morzem, gdzie narażeni jesteście na niekorzystne działanie promieni słonecznych do apteczki pierwszej pomocy powinniście dodatkowo zapakować Panthenol, na wypadek zbyt długiego przebywania na słońcu, a także niezbędne kremy z dużym filtrem, szczególnie dla małych dzieci i ich delikatnej skóry.

Polecamy: Warmia i Mazury - wymarzone miejsce na rodzinny wypoczynek

Wyjazd w góry

Czas spędzony w górach, to okazja do przeżycia nowych wrażeń, poznania nieznanych tras i szczytów. Jednak zmienna pogoda i kręte górskie ścieżki bywają bardzo często zdradliwe.

Dlatego w apteczce podróżnika nie powinno zabraknąć koca termoizolacyjnego, który bardzo dobrze chroni organizm przed działaniem czynników termicznych. W zależności od sposobu okrycia poszkodowanego, może chronić go przed zimnem bądź nadmiernym promieniowaniem słonecznym (srebrną stroną do ciała – ochrona przed zimnem, złotą stroną do ciała – ochrona przed ciepłem).

Wyjazd za granicę

Wyjeżdżającą za granicę, szczególnie do krajów tropikalnych musicie uwzględnić odmienną florę bakteryjną, gorsze warunki higieniczne, zagrożenia chorobami tropikalnymi, a także niedostępność niektórych leków na miejscu.

Podstawowym lekiem w takich sytuacjach jest Trilac, wzmacnia on florę organizmu i pomaga zapobiegać zatruciom pokarmowym. Należy jednak pamiętać, że trzeba zacząć go zażywać już na kilka dni przed wyjazdem, a następnie kontynuować profilaktykę przez cały pobyt. Trilac pozwoli też odnowić florę bakteryjną jelit po ewentualnej biegunce.

Polecamy: Czy brak apetytu to już choroba?

Reklama

Środki ostrożności

Bardzo ważnym elementem jest właściwe zabezpieczenie apteczki przed wilgocią, promieniami słonecznymi czy mechanicznymi uszkodzeniami. Szczególnie istotną rolę odgrywa odpowiednie przechowywanie jej w miejscu niedostępnym dla dzieci. Należy pamiętać, że samo posiadanie apteczki, to nie wszystko. Musi być ona odpowiednio wyposażona, a jej zawartość powinna być systematycznie kontrolowana i uzupełniana.

Każdy użytkownik powinien być świadomy, że leki z apteczki pierwszej pomocy mogą służyć do objawowego leczenia tylko przez pierwsze kilka dni choroby, a podanie niewłaściwych leków może mieć bardzo poważne następstwa. W każdym poważniejszym przypadku potrzebna jest specjalistyczna pomoc lekarska.

Zobacz także: Jak spędzić czas w górach?