Co jest przyczyną anginy?

Angina nie jest jednorodną chorobą. Jej przebieg zależy w dużej mierze od drobnoustroju, który zaatakował organizm. Tymi drobnoustrojami mogą być bakterie lub wirusy.

Gdy sprawcami są bakterie...

Zakażenia bakteryjne charakterystyczne są dla dzieci w wieku 5-15 lat. Czynnikiem sprawczym jest tutaj najczęściej paciorkowiec beta-hemolizujący z grupy A.

Objawy typowe dla zakżenie paciorkowcem to: wysoka gorączka (>38oC), nalot na migdałkach, brak kaszlu oraz kataru, powiększenie węzłów chłonnych i bardzo silny ból gardła. Postępowanie sprowadza się do podania antybiotyku, którego wybór należy do lekarza - najczęściej jest to fenoksypencylina.

Przed podaniem antybiotyku lekarz musi koniecznie ocenić jakie jest prawdopodobieństwo tego, że za infekcję odpowiedzialna jest bakteria.

Uwaga! Ważne jest to aby leczenie antybiotykiem trwało minimum 10 dni – nawet, jeśli objawy anginy ustąpiły. Gdy nie dopełni się tego warunku, przy życiu pozostaną szczepy paciorkowców, które mogą wywołać powtórne zakażenie. A co gorsza możliwe jest, że nie będą już one reagowały na uprzednio zastosowany lek.

W przypadku wystąpieniu wysypki poantybiotykowej, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, ponieważ może to świadczyć o uczuleniu na antybiotyk lub o nosicielstwie mononukleozy zakaźnej – choroby wirusowej typowej dla wieku młodzieńczego. W swoim przebiegu daje objawy niemal identyczne jak paciorkowcowe zapalenie gardła – uniemożliwia to praktycznie ich zróżnicowanie.

Czytaj też: Jakie są przyczyny wyprysku alergicznego?

Częściej są to jednak wirusy...

Odmienna sytuacja występuje u dorosłych oraz u dzieci w wieku przedszkolnym gdzie dominują wirusowe infekcje gardła oraz migdałków! W ich przebiegu ból gardła jest nieco mniejszy, występują bóle głowy i mięśni. Temperatura może być prawidłowa lub nieznacznie podwyższona. Zapaleniu gardła i migdałków towarzyszy w tych przypadkach wodnisty katar oraz suchy kaszel.

W przypadku zapalenia wirusowego nie należy, a nawet nie wolno, stosować antybiotyków! Wskazany jest jedynie odpoczynek i picie płynów (głownie wody) oraz ewentualnie leczenie objawowe, w skład którego mogą wchodzić leki przeciwgorączkowe oraz tabletki do ssania z substancjami działającymi miejscowo przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Takie postępowania umożliwia skuteczne zwalczenie infekcji przez układ odpornościowy organizmu chorego.

Polecamy też: Alergia, przeziębienie czy grypa?

Reklama