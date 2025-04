Wyprysk alergiczny powstaje w wyniku nadmiernej reakcji układu odpornościowego organizmu. Zaliczany jest do reakcji alergicznej typu późnego. Jeśli organizm zetknie się z substancją uczulającą odpowiada nieprawidłową reakcją alergiczną objawiającą się wypryskiem. Zmiana pojawia się zwykle po kilku, kilkunastu godzinach od kontaktu z alergenem.

Pierwsze sygnały choroby

Pierwotną zmianą skórną w wyprysku alergicznym jest grudka wysiękowa i pęcherzyk. Są one zazwyczaj niewyraźnie odgraniczone od otoczenia i nie można znaleźć dokładnych granic zmiany. Chorzy skarżą się na świąd, czasami bardzo uporczywy. Jeśli nie dojdzie do nadkażenia bakteryjnego zmiany ustępują zwykle bez pozostawienia śladu.

Wśród wielu przyczyn wyprysku kontaktowego należy wymienić leki, w tym główne substancje lecznicze, ich podłoża oraz środki konserwujące. Do przykładów takich uczuleń można zaliczyć częste uczulenia pod postacią wyprysku kontaktowego podczas stosowania maści i kropli do oczu zawierających penicylinę.

Najczęstsze alergeny

Do często uczulających leków zalicza się antybiotyki, takie jak: neomycyna, gentamycyna, kanamycyna i amikacyna. Często powstają też uczulenia na substancje zawarte w kremach np. na eucerynę, lanolinę czy rumianek. Po kontakcie z tymi substancjami powstaje wyprysk, często sączący się, z nadżerkami i silnym obrzękiem tkanki podskórnej.

Uczulenie natychmiastowe na rumianek jest znacznie rzadsze. Uczulenie takie może pojawić się u alergików uczulonych na pyłki roślin. U chorych z wypryskiem alergicznym i uczuleniem na rumianek może dojść do wstrząsu anafilaktycznego. Mogą pojawić się także napady astmy, nieżyt nosa czy uogólniona pokrzywka. Niekiedy towarzyszą im biegunka i wymioty. W niewielu przypadkach pojawia się pokrzywka kontaktowa w miejscu kontaktu skóry z rumiankiem lub jego wyciągami.

Przyczyną wyprysku mogą być także maści zawierające sterydy, które są m. in. stosowane w leczeniu wyprysku alergicznego. Jeśli po ich zastosowaniu zmiany nie znikną, a wręcz będą się nasilać można stwierdzić alergię na sterydy.

Przyczyną wyprysku alergicznego może być również alergia na formaldehyd, metale takie jak nikiel, rtęć, chrom, kobalt czy srebro. Dość często zegarki czy biżuteria powodują swędzenie skóry i wysypkę. Także niektóre substancje zapachowe czy tworzywa sztuczne mogą powodować wyprysk alergiczny.

Uczulać może również lateks, który dodatkowo wywołuje u niektórych tzw. zespół lateksowo-owocowy, w którym alergeny lateksu reagują krzyżowo z antygenami wielu owoców, zwłaszcza: kiwi, bananów, awokado, kasztanów jadalnych, rzadziej brzoskwini, grapefruitów czy ananasów.

U chorych dochodzi do uszkodzenia bariery skórnej, co powoduje częstsze zakażenia i infekcje skóry. Czasami swędzące miejsca są rozdrapywane i pozostawiają blizny.

