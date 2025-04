Ach, ten kaszel

Aż 40% pacjentów odwiedzających gabinet lekarski szuka porady z powodu dolegliwości dróg oddechowych. W jednej trzeciej ich przyczyną jest alergia. Najczęściej na schorzenia dróg oddechowych cierpią dzieci oraz osoby w wieku podeszłym.

Błona śluzowa - ważny strażnik

Błona śluzowa dróg oddechowych stanowi ważną barierę obronna rganizmu. Zatrzymuje i pozbywa się intruzów poprzez odruch kichania czy kaszlu.

W czasie spoczynku dorosły człowiek wykonuje średnio 12 oddechów na minutę. W ciągu jednego dnia przez nasze drogi oddechowe przepływa prawie 9 tysięcy litrów powietrza, a w ciągu roku ponad 3 miliony. Wdychamy różnej wielkości cząsteczki chemiczne, drobnoustroje, takie jak bakterie, wirusy czy grzyby, a środowisko błony śluzowej stwarza korzystne warunki do ich rozmnażania. Dlatego większość przeziębień i zakażeń tak zwanych „grypowych” rozwija się właśnie w obrębie dróg oddechowych.

Kaszel to poważny objaw choroby

Zapalenie błony śluzowej górnych i dolnych dróg oddechowych powoduje kaszel. Rodzaj kaszlu - suchy, napadowy lub mokry, świadczy o tym, gdzie zlokalizowany jest stan zapalny oraz jakie są jego przyczyny.

Kaszel jest poważnym objawem choroby. Jeśli utrzymuje się dłużej niż tydzień, szczególnie u dzieci, konieczne jest badanie lekarskie.

Infekcje górnych dróg oddechowych są często związane z osłabieniem systemu immunologicznego. W trakcie takiej infekcji może dojść do ostrego stanu zapalnego w obrębie zatok. Zapalenie zatok, któremu towarzyszy nieżyt błony śluzowej nosa, czyli katar, przy osłabieniu organizmu może prowadzić do rozwoju stanu zapalnego oskrzeli. Zainfekowana wydzielina spływa wówczas z zatok do gardła i powoduje reakcje zapalną w tchawicy i oskrzelach.

Innym powodem zapalenia oskrzeli może być np. dym tytoniowy lub zanieczyszczenia powietrza, które stale oddziałują na nabłonek oskrzeli. Podrażniona błona śluzowa staje się wtedy jeszcze bardziej podatna na infekcje.

90% wszystkich ostrych zapaleń oskrzeli u dzieci jest skutkiem zakażeń wirusowych.

Naturalna pomoc

Aby złagodzić suchy, drażniący kaszel można w trakcie kąpieli dodać do wody tymianek - wdychane olejki eteryczne hamują odruch kaszlu.

Gdy kaszel przejdzie w wilgotny należy ułatwić proces wydalania wydzieliny.

Ważna jest obserwacja kaszlu u najmniejszych pacjentów. W przypadku kaszlu u małych dzieci, możemy nie zaobserwować wilgotnego kaszlu, z uwagi na to, iż maluchy często połykają wydzielinę.

Pamiętajmy, aby przy wilgotnym kaszlu dużo pić. Pomocne mogą być także tabletki z siemienia

lnianego.

W walce z kaszlem pomogą nowoczesne leki homeopatyczne (np. Husteel, Tartephedreel N).

Pobudzają one własne mechanizmy obronne organizmu - wzmacniają układ odpornościowy, a jednocześnie łagodzą dolegliwości związane z kaszlem.

Gdy kaszel jest długotrwały, pomocne będą krople doustne, skuteczne przy walce z suchym kaszlem, które zawierają też składnik działający wykrztuśnie, pomagając łagodnie pozbyć się lepkiej wydzieliny.

Kiedy do lekarza?

Rodziców szczególnie martwi kaszel u małych dzieci. Gdy kaszle niemowle terapię powinien zalecić lekarz. Gdy kaszel nasila się po kilku dniach lub trwa dłużej niż tydzień, bądź też towarzyszy mu wysoka gorączka, trzeba zasięgnąć opinii pediatry. Natychmiastowa konsultacja lekarska jest niezbędna, gdy malec:

ma kłopoty z przełykaniem

ma kłopoty z oddychaniem

ma sztywny kark

ma sine usta (posiniałe okolice ust)

wydaje świszczace dźwięki przy nabieraniu powietrza

ma gorączkę powyżej 39 C

Naturalna pomoc gdy dokucza kaszel

