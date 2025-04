fot. Fotolia

Palenie papierosów i praca w sektorze przemysłowym – z jakim ryzykiem się wiążą?



Osoby palące czy pracujące w warunkach stwarzających ryzyko rozwoju chorób układu oddechowego (np. narażenie na pyły toksyczne) mogą poprawić komfort oddychania dzięki inhalacjom suchym aerozolem solnym.

Układ oddechowy jest główną drogą przedostawania się pyłów do organizmu człowieka. Działanie pyłów na organizm ludzki może być przyczyną mechanicznego uszkodzenia błon śluzowych, choroby uczuleniowej, pylicy płuc, a także choroby nowotworowej. Każdy z nas narażony jest na działanie pyłów, bowiem każdego dnia unoszą się one w zanieczyszczonym środowisku.

Pyły w miejscu pracy powstają na drodze procesów technologicznych. W zależności od typu procesu technologicznego różne są właściwości emitowanych pyłów. Wśród procesów technologicznych charakteryzujących się dużym wytwarzaniem pyłu wymienić należy kruszenie, mielenie, transport i mieszanie sypkich substancji oraz przesiewanie. Najbardziej szkodliwe, wysoko dyspersyjne pyły powstają jednak na drodze szlifowania, polerowania i ostrzenia. Wśród rodzajów przemysłu, w których emitowane są pyły, możemy wymienić np. przemysł cementowy, hutniczy, kopalniany, chemiczny, spożywczy itd.

Osoby palące tytoń narażają swoje drogi oddechowe na działanie szkodliwych pyłów. Dym tytoniowy zawiera około 4800 różnych substancji, w tym około 70 o udowodnionym działaniu rakotwórczym.

Do związków zawartych w dymie tytoniowym należą m. in. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, arsen, kadm, tlenek węgla, amoniak itp.

Palenie papierosów jest głównym czynnikiem ryzyka rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, zwiększa też znacznie prawdopodobieństwo zachorowania na raka płuca.

Haloterapia u osób narażonych na pyły



Badania kliniczne dotyczące skuteczności haloterapii przeprowadzone w grupach osób palących czy narażonych na działanie pyłów w ramach swojej pracy wykazały zaskakująco wysoką skuteczność.

Stosowanie zabiegów inhalacji suchym aerozolem solnym w tych grupach pozwala na odbudowanie transportu rzęskowego oraz regenerację mechanizmów obronnych układu oddechowego. U osób pracujących w warunkach niekorzystnych haloterapia powoduje nadto zmniejszenie zachorowalności na choroby układu oddechowego, co przyczynia się do zmniejszenia liczby osób, które w wyniku choroby utraciły zdolność do pracy.

W jednym z badań uczestniczyły osoby będące w grupie ryzyka rozwoju POChP i mające objawy kaszlu związane z paleniem i/lub narażeniem na pyły przemysłowe. Pacjenci otrzymali 14 10-minutowych zabiegów inhalacji suchym aerozolem chlorku sodu z częstotliwością 1 zabiegu dziennie. Po zakończeniu kuracji zaobserwowano ustąpienie kaszlu oraz poprawę właściwości śluzu u 88% pacjentów.

W innym badaniu udział wzięli mężczyźni palący 15-20 papierosów dziennie przez okres nie krótszy niż 15 lat. Pacjentów poddano 20 10-minutowym zabiegom inhalacji suchym aerozolem solnym, po których w znaczącej większości przypadków (ok. 90%) zaobserwowano ustąpienie kaszlu, poprawę charakteru plwociny i poprawę wskaźników odporności dróg oddechowych.

Przeprowadzone badania kliniczne oraz wysoka skuteczność zastosowania suchego aerozolu solnego w wielu schorzeniach układu oddechowego pozwalają uznać haloterapię za skuteczną metodę leczenia i profilaktyki osób narażonych na szkodliwe substancje obecne w powietrzu.

Suchy aerozol solny charakteryzuje się medycznym oraz biologicznym oddziaływaniem: wykazuje właściwości przeciwobrzękowe, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i wzmacnia odporność błony śluzowej. Atmosferę bogatą w suchy aerozol solny uzyskamy instalując halogerator w wyznaczonym pomieszczeniu zakładu pracy. Tak skonstruowane inhalatorium zakładowe przyczyni się do zmniejszenia absencji chorobowej wśród pracowników, poprawy jakości ich życia oraz efektywności pracy. Dodatkowym atutem haloterapii jest bezinwazyjność stosowanej substancji leczniczej, jaką jest naturalny dla naszego ustroju chlorek sodu.

Zapewnienie pracownikom zdrowych i bezpiecznych warunków w miejscu pracy należy do podstawowych obowiązków pracodawcy. Inhalatorium haloterapii może być znakomitym rozwiązaniem nie tylko dla przedsiębiorstw, w których występuje narażenie zawodowe na pyły, ale także w każdym innym sektorze, z uwagi na udowodnioną badaniami klinicznymi skuteczność profilaktyczną haloterapii w sezonie przeziębień i grypy.

