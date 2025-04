Zespół jelita drażliwego może przybierać wiele postaci m.in. biegunkową lub zaparciową. Bywa jednak, że objawy się zmieniają i często występują naprzemiennie. Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby w okresie, gdy pojawia się tendencja do zaparć, zastosować leki ułatwiające wypróżnienie. Proszę wybrać się do swojego lekarza, by wybrał odpowiednie specyfiki i określił wysokość dawek minimalnych i maksymalnych, w jakich może je Pani przyjmować (w tych granicach sama będzie Pani regulowała ilość leku, tak by przyniósł ulgę).

