Objawy

Do objawów tego zespołu zaliczamy biegunkę, zaparcie oraz ból brzucha o charakterze kurczowym. Często defekacja jest trudna i wymaga wysiłku, a po niej występuje niepełne wypróżnienie. Dodatkowo mogą występować wzdęcia, nudności, wymioty. Dolegliwości te są przewlekłe. Często zespół jelita drażliwego ma podłoże psychiczne. Obniżony nastrój, depresja, stres, lęk to wszystko może powodować wystąpienie tego zespołu.

Na problemy z brzuchem psychoterapia

Zespół jelita drażliwego jest chorobą przewlekłą, ale łagodną. Nie daje poważnych następstw. To jednak nie powód by go lekceważyć. Po pierwsze zespół ten może współistnieć z innymi chorobami przewodu pokarmowego i należy wzmożyć uwagę jeśli w stolcu pojawi się krew, gdy masa ciała zacznie gwałtownie spadać, wystąpi gorączka, która nie ma związku z infekcją lub niedokrwistość Po drugie ważne jest jego podłoże psychiczne i rozwiązanie problemów leżących u podstaw obniżonego nastroju czy przewlekłego stresu. Bardzo pomocna będzie tu psychoterapia. Po trzecie dolegliwości w zespole jelita drażliwego są nieprzyjemne i można z nimi skutecznie walczyć na przykład dietą. W ułożeniu prawidłowej diety pomoże dietetyk. Dieta taka powinna być urozmaicona, oparta o zasady zdrowego żywienia. Nie ma jednoznacznego przepisu na dietę dla osób z zespołem jelita drażliwego, ponieważ niektórzy cierpią z powodu biegunki i wtedy wprowadzenie do diety dużej ilości błonnika nasili objawy, będzie natomiast skuteczne u chorych z zaparciami. W przypadku występowania naprzemiennie biegunek i zaparć konieczne będzie dostosowywanie diety do zaburzeń wypróżniania występujących w danej chwili. W fazie biegunkowej na przykład pieczywo pełnoziarniste można zamienić na białe i zmniejszyć ilość surowych warzyw i owoców. W fazie zaparciowej należy unikać produktów nasilających dolegliwości czyli na przykład czekolady. Jeśli dieta nie zadziała wystarczająco lekarz może zalecić leki łagodzące dokuczliwe objawy.

