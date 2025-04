Osoby, które cierpią na zespół jelita drażliwego często układają swój plan dnia tak, aby zawsze w pobliżu znajdowała się jakaś toaleta. Według medycznej definicji zespół jelita drażliwego (ang. irritable bowel syndrome, w skrócie IBS) to przewlekła choroba zapalna jelita cienkiego i grubego.

Czynnościowe bóle brzucha – co to takiego?

O zespole jelita drażliwego mówi się, że jest zaburzeniem czynnościowym dotyczącym jelit. Przymiotnik czynnościowy oznacza, że zaburzone jest funkcjonowanie, praca jelit, ale same jelita jako narząd nie są w żaden sposób chorobowo zmienione. Tak więc przyczyną dolegliwości nie jest przykładowo choroba zapalna jelit czy nowotwór.

Zanim rozpoznany zostanie zespół jelita drażliwego, muszą być wykluczone wszystkie inne choroby mogące dawać podobne objawy. Dla pacjenta z reguły oznacza to konieczność poddania się wielu badaniom, z kolonoskopią włącznie. Wyniki kolejnych badań nie przynoszą wskazówki co do przyczyny dolegliwości, dlatego bardzo ważna jest cierpliwość ze strony pacjenta i bliska współpraca z lekarzem.

Kto choruje?

Na dolegliwości związane z zespołem jelita drażliwego cierpi wiele osób. Różne statystyki mówią o 10 do 30% społeczeństwa. Połowa osób skarżących się na problemy ze strony przewodu pokarmowego ma IBS. Kobiety chorują około dwukrotnie częściej niż mężczyźni. Dolegliwości rozpoczynają się najczęściej między 30 a 40 rokiem życia, chociaż zdarza się, że chorują także dzieci. Ryzyko zachorowania rośnie, jeśli na zespół jelita drażliwego cierpią inni członkowie rodziny.

Typowe objawy zespołu jelit wrażliwego

Zaparcia, biegunka, bóle brzucha, wzdęcia, przelewania i burczenia to częste, naprzemiennie występujące dolegliwości. Objawy nasilają się po jedzeniu, a słabną po wypróżnieniu. Pacjenci skarżą się również na uczucie niepełnego wypróżnienia. Objawy prawie nigdy nie występują nocą, nie wybudzają chorego ze snu. Dolegliwości są różnie nasilone u różnych osób. Szacuje się, że u około jednej trzeciej osób z zespołem jelita drażliwego objawy są wyjątkowo silne i utrudniają codzienne funkcjonowanie. Pozostali chorzy z łagodniejszymi objawami często nie szukają pomocy lekarskiej.

Jak przebiega zespół jelita wrażliwego?

Ponieważ nie wiemy co dokładnie wywołuje zespół jelita drażliwego, nie istnieje również leczenie przyczynowe. Możliwe jest jednak zwalczanie poszczególnych dolegliwości. IBS jest schorzeniem trwającym latami. Proces rozpoznania IBS trwa długo i nie przynosi konkretnej odpowiedzi co jest przyczyną dolegliwości. Wielu chorych, boi się posądzenia o hipochondrię i rezygnuje z kontaktu z lekarzem.

