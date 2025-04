Czym jest zespół jelita drażliwego?

Jak podają statystyki, na dolegliwości związane z zespołem jelita drażliwego cierpi od 10 do 30% naszego społeczeństwa. Zespół jelita drażliwego (ang. Irritable Bowel Syndrome, w skrócie IBS) to przewlekła idiopatyczna choroba przewodu pokarmowego. Idiopatyczna, czyli taka, w której nie udaje się znaleźć uchwytnej przyczyny dolegliwości. Podstawowe objawy to ból brzucha i zaburzenia rytmu wypróżnień. Aby można było rozpoznać IBS, objawy muszą trwać ponad 3 miesiące oraz należy wykluczyć inne prawdopodobne przyczyny tych samych dolegliwości.

Zespół jelita drażliwego – najważniejsze pojęcia

Reklama

Jak objawia się zespół jelita drażliwego?

Dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego w zespole jelita drażliwego mają charakter czynnościowy. Oznacza to, że zaburzone jest funkcjonowanie, czyli praca jelit, ale same jelita jako narząd nie są zmienione chorobowo. Przyczyna choroby nie jest więc organiczna.

Wśród objawów zespołu jelita drażliwego wymienia się: częste, kolkowe bóle brzucha, luźne stolce lub biegunki pojawiające się naprzemiennie z zaparciami, wzdęcia brzucha, wydalanie śluzu oraz uczucie niepełnego wyróżniania się.

Jakie przebiega zespół jelita drażliwego?

Jak dochodzi do zespołu jelita drażliwego?

Zgodnie z definicją zespół jelita drażliwego należy do czynnościowych chorób jelit. Oznacza to, że choroby nie wywołują żadne organiczne patologie przewodu pokarmowego. Zespół jelita drażliwego jest często wiązany ze stresem i ciężkimi przeżyciami. Dlatego uważa się, że jest to choroba o podłożu psychicznym. Drugą prawdopodobną przyczyną jest zaburzenie flory jelita.

Zespół jelita drażliwego - patomechanizm

Jakie objawy w zespole jelita drażliwego powinny nas niepokoić?

Większość objawów zespołu jelita drażliwego to niecharakterystyczne dolegliwości występujące w wielu chorobach układu pokarmowego. Istnieje jednak grupa objawów, które w zespole jelita drażliwego nigdy nie powinny się pojawić. Dolegliwości te mogą świadczyć o innej, groźnej chorobie rozwijającej się w jelitach. Do objawów, które powinny nas zaniepokoić należą m.in. spadek masy ciała, nocne poty, gorączka, czy bóle i obrzęki stawów.

Objawy alarmujące w zespole jelita drażliwego

Jak rozpoznaje się zespół jelita drażliwego?

Zespół jelita drażliwego to czynnościowe zaburzenie pracy jelit. Oznacza to, że do rozpoznania choroby konieczne jest wykluczenie obecności zmian organicznych w przewodzie pokarmowym, które mogłyby prowadzić do takich samych objawów.

Pierwszym etapem jest rozmowa z lekarzem. To on zweryfikuje, czy inne czynniki takie jak zła dieta, stosowane leki i stresujące wydarzenia życiowe mogły wywołać dolegliwości. Następnie wykonane zostaną badania: badanie per rectum, badania krwi, moczu i kału oraz kolonoskopia.

Diagnostyka zespołu jelita drażliwego

Jak styl życia wpływa na dolegliwości w zespole jelita drażliwego?

Najważniejszą rolę w leczeniu zespołu jelita drażliwego odgrywa zmiana dotychczasowego stylu życia. Oznacza to nie tylko zmiany w jadłospisie, ale także lepsze radzenie sobie ze stresem oraz rezygnację z leków i używek, które mogą zaostrzać objawy. Pomocne może być tutaj prowadzenie dziennika. Dzięki temu łatwiej ocenić wpływ na dolegliwości konkretnych posiłków, lekarstw, rytmu dnia i pracy.

Sposoby na dolegliwości w zespole jelita drażliwego

Jak przebiega leczenie zespołu jelita drażliwego?

Wciąż nie wiadomo, co dokładnie jest przyczyną zachorowania na zespół jelita drażliwego. Z tego powodu nie jest możliwe leczenie przyczynowe, a jedynie łagodzenie dolegliwości, co określa się jako leczenie objawowe. Brak leczenia przyczynowego w zespole jelita drażliwego uniemożliwia wyleczenie się z choroby. Najbardziej skuteczna w zmniejszaniu dolegliwości jest odpowiednia zmiana sposobu odżywiania się.

Leczenie zespołu jelita drażliwego

Reklama

Jaką dietę stosować w zespole jelita drażliwego?

Ponieważ zmiana diety ma największą skuteczność w zmniejszaniu objawów zespołu jelita drażliwego, stworzono kilka uniwersalnych zaleceń dietetycznych dla osób cierpiących na to schorzenie. Pierwszą zasadą jest regularność spożywanych posiłków. Poza tym należy obserwować swoje dolegliwości i eliminować potrawy, które je nasilają.

Dieta w zespole jelita drażliwego