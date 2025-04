Szacuje się, że około 20% ludzi zgłasza objawy zespołu jelita drażliwego. W Europie oraz Stanach Zjednoczonych jest to przypadłość głównie kobieca, ponieważ to one częściej sięgają po pomoc lekarską. Inaczej jest w krajach azjatyckich, gdzie dostęp do medycyny jest przywilejem mężczyzn. Tam ponad połowa chorujących osób to mężczyźni. Schorzenie może występować u ludzi w każdym wieku, jednakże zaobserwowano, że szczyt zapadalności przypada na okres młodzieńczy oraz wczesnej dorosłości, szczególnie pomiędzy 16 a 30 rokiem życia.

Co wywołuje zespół jelita drażliwego?

Nie znaleziono do tej pory czynnika, który miałby największe znaczenie w powstawianiu zespołu jelita drażliwego. Brano pod uwagę: obniżony próg bólowy oraz zwiększoną wrażliwość receptorów trzewnych na rozciąganie lub obecność pokarmu w świetle jelit, zaburzenia motoryki jelit, to znaczy zwiększoną częstotliwość występowania gwałtownych skurczów jelit, a także częste infekcje przewodu pokarmowego. Do tej chwili toczą się również dyskusje nad wpływem czynników psychologicznych na rozwój zespołu jelita drażliwego. Uznano, że przede wszystkim stres odgrywa znaczącą rolę w rozwoju zaostrzeń choroby.

Jak może objawiać się zespół jelita drażliwego?

Wśród objawów zespołu jelita drażliwego wymienia się: częste bóle brzucha, luźne stolce, wzdęcia brzucha, wydalanie śluzu oraz uczucie niepełnego wyróżniania się. Pacjenci zgłaszają się do lekarza najczęściej, kiedy sami od dłuższego czasu nie mogą poradzić sobie ze swoimi problemami. Choroba ma charakter przewlekły, więc gdy uda im się „ujarzmić” biegunki, nadchodzą zaparcia, które nie pozwalają zapomnieć o problemie. Bóle w zespole jelita drażliwego mogą mieć różne nasilenie – najczęściej mają charakter kolki, ale mogą być także ciągłe.

Zespół jelita drażliwego dotyka nie tylko przewód pokarmowy

Co ciekawe, objawy zespołu jelita drażliwego dość często lokalizują się poza przewodem pokarmowym. Wśród nich wymienia się: bolesne miesiączki, częste oraz nocne oddawanie moczu, ból przy stosunku płciowym, bóle w okolicy krzyżowej, migreny, depresję, a także senność.

Jak potwierdzić zespół jelita drażliwego?

Przed postawieniem diagnozy należy wykonać szereg badań. Lekarz pierwszego kontaktu powinien zlecić: morfologię krwi, OB (odczyn Biernackiego) oraz badanie na obecność krwi utajonej w kale. Wyniki te powinny być zweryfikowane poprzez wykonanie wlewu doodbytniczego lub kolonoskopię, ponieważ wiele innych, poważnych schorzeń może dawać podobne objawy - między innymi: polipy i uchyłki jelita grubego, niedrożności, schorzenia bakteryjne, czy rak jelita grubego.

Co zrobić z chorym jelitem?

Leczenie zespołu jelita drażliwego jest przede wszystkim objawowe, powinno więc być indywidualnie dostosowywane do dolegliwości pacjenta. Opiera się ono głównie na modyfikacji diety – wykluczaniu pokarmów nietolerowanych przez chorego oraz wprowadzaniu produktów sprzyjających wypróżnianiu oraz działających "uspokajająco" na jelita. Posiłki powinny być przyjmowane regularnie, w niewielkich ilościach, cztery-pięć razy na dobę. Zaleca się także systematyczną aktywność fizyczną oraz unikanie długotrwałego przebywania w pozycji siedzącej. Leczenie farmakologiczne wymaga dokładnego przeanalizowania historii choroby pacjenta.

