Jakie leki są stosowane w leczeniu zaparcia?

Środki stosowane w leczeniu zaparć można podzielić na środki zwiększające objętość stolca, leki osmotyczne oraz pobudzające motorykę jelit.

Środki zwiększające objętość stolca.

Środki hydrofilne i zwiększające objętość stolca to przede wszystkim preparaty zawierające błonnik pokarmowy oraz nasiona babki płesznika. Stosowanie tych środków zawsze musi być skojarzone ze zwiększeniem ilości wypijanych płynów. Tylko wtedy środki te mogą spełnić swą funkcję. Stosowanie tych środków może wiązać się z takimi działaniami niepożądanymi jak: wzdęcia, wiatry czy upośledzenie wchłaniania niektórych leków. Dodatkowo nasiona płesznika mogą wywoływać reakcję alergiczną.

Leki osmotyczne.

Do środków o działaniu osmotycznym zaliczamy laktulozę, czopki glicerynowe, wlewki z fosforanów oraz tzw. makrogole, czyli glikol etylenowy. Makrogole oraz laktuloza nie wchłaniają się w jelicie cienkim, zwiększają ilość wody oraz objętość stolca. Laktuloza dodatkowo pobudza perystaltykę jelit. Z koleji płynna parafina blokuje wchłanianie wody, powleka błonę śluzową jelit, powodując rozmiękanie mas kałowych oraz ułatwienie wypróżnienia. Nie wchłania się i nie drażni jelit. Wadą tego środka jest upośledzenie wchłaniania witamin rozpuszczalnych w tłuszczach w związku z czym nie powinna być stosowana przewlekle.

Preparaty pobudzające motorykę jelit.

Zastosowanie znajdują również środki pobudzające motorykę takie jak cizaprid lub bisakodyl, który dodatkowo pobudza wydzielanie śluzu. Środek ten może wywoływać kurczowe bóle brzucha a także wskutek długotrwałego stosowania prowadzi do przyzwyczajenia.

Oczyszczanie jelita dokonuje się przy pomocy środków doustnych takich jak makrogole czy senna lub doodbytniczych. Wlewki doodbytnicze mogą zawierać w swym składzie sól fizjologiczną, fosforany, parafinę lub laktulozę.

