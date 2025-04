Dlaczego mamy nieświeży oddech?

Nieświeży oddech, fachowo zwany halitozą, to problem wielu osób. Ze stomatologicznego punktu widzenia przyczyna nieświeżego oddechu ukryta jest w jamie ustnej i zębach.

Przyczyną przykrego oddechu mogą być to choroby przyzębia, istniejący kamień i osad. Również nie bez znaczenia jest czystość śluzówki, czyli osad, który znajduje się na języku, na błonie śluzowej policzków, a także uzupełnienia protetyczne.

Mało kto wie, że aparaty ortodontyczne, uzupełnienia stałe, jak mosty i korony i ich przęsła, to miejsca, gdzie płytka nazębna się kumuluje. Elementy protetyczne zbudowane z porowatych materiałów są świetnym środowiskiem do rozwoju bakterii, które przyczyniają się do powstania nieświeżego oddechu.

Jak uniknąć nieświeżego oddechu?

Krok po kroku należy eliminować przyczyny nieświeżego oddechu: wyleczyć ubytki, regularnie usuwać kamień i osad. Mycie zębów to podstawa – ważne jest też czyszczenie przestrzeni międzyzębowych nicią dentystyczną i płukanie jamy ustnej. Warto tez zająć się językiem – w jego zakamarkach odkładają się bakterie, które również odpowiadają za nieświeży oddech. Im bardziej język pokryty białym nalotem, tym więcej bakterii się na nim znajduje. Dentyści polecają czyszczenie języka szczoteczką lub specjalną skrobaczką.

Nawet przy zdrowych zębach i braku kamienia osad, który zbiera się na języku, jest bogaty w bakterie i też może powodować skłonność do powstania nieświeżego oddechu.

Eksperci polecają też spożywanie dużej ilości wody mineralnej, aby nie dopuścić do wysychania śluzówki w jamie ustnej.

Warto też ograniczyć palenie i żuć zioła – te świeże i w pastylkach. Dobrym pomysłem jest też ssanie preparatów z cynku, który neutralizuje przykry zapach.

Autor: lek. stom. Łukasz Piotrowicz.