Naukowcy cały czas głowią się, dlaczego liczba alergików ciągle rośnie. Winny wszystkiemu jest błąd w działaniu układu odpornościowego, który potencjalnie niegroźne czynniki (np. pyłki, składniki pokarmowe) traktuje jak wrogów i zaczyna zwalczać. Nie wiadomo jednak do końca, dlaczego tak się dzieje. Wiadomo natomiast dokładnie, jakie objawy mogą świadczyć o rozwoju alergii. Poznaj 5 najważniejszych z nich!



Jak rozpoznać objawy alergii?

1. Męczący kaszel

Wyjątkowo silny, zwykle suchy. Nasila się w czasie kontaktu z alergenem (może to być np. w nocy – w przypadku alergii na roztocze). Nie towarzyszą mu gorączka ani inne typowe dla przeziębienia objawy. Z czasem może prowadzić do duszności i rozwoju astmy oskrzelowej.

2. Zapalenie spojówek

Oczy pieką, łzawią, swędzą. Gałki są przekrwione, pojawia się, obrzęk powiek, często światłowstręt. Objawy wyraźnie nasilają się po wyjściu na spacer, bo zwykle są związane z alergią na pyłki roślin. Najczęściej występują w duecie z katarem.

3. Kłopoty gastryczne

Objawy ze strony układu pokarmowego najczęściej dotyczą małych alergików. W przypadku niemowląt może to być nadmierne ulewanie pokarmu, bóle brzuszka, ciągłe wzdęcia, biegunka z domieszką śluzu. Pojawiają się od kilku godzin do kilku dni po zjedzeniu uczulającego pokarmu.

4. Katar sienny

Wydzielina pojawia się nagle, jest wodnista, przezroczysta. Najpierw przez jakiś czas po prostu kapie ci z nosa, potem pojawia się uczucie zatkania nosa (bez żadnej wydzieliny) i serie kichnięć (po kilka lub nawet kilkanaście razy). Towarzyszy temu jeszcze świąd nosa i okolic.

5. Wyprysk alergiczny

To zaczerwienione grudki, które pojawiają się na skórze, pękają i sączą. Towarzyszy im swędzenie. Skóra jest szorstka, łuszczy się. Nie wolno jednak jej drapać, bo to prowadzi do nadkażeń bakteryjnych. Najbardziej uciążliwym rodzajem wyprysku jest atopowe zapalenie skóry (AZS).

Jakie są objawy alergii u dziecka?

