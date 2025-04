Ucz dziecko prawidłowych nawyków żywieniowych

Zanim przeczytasz dalej przypomnij sobie co jadałaś jako dziecko. Prawdopodobnie sposób twojego obecnego odżywiania ma wiele wspólnego z tym sprzed laty. Jeśli w dzieciństwie nie jadłaś owoców prawdopodobnie teraz też za nimi nie przepadasz, chyba, że bardzo starałaś się to zmienić i udało ci się je polubić. Wynika z tego, że jako rodzic masz niesamowity wpływ na to jak odżywia się twoje dziecko. Musisz wiedzieć również o tym, że w życiu dorosłym trudniej wprowadzić jakiekolwiek zmiany stylu życia. Jeśli we wczesnym dzieciństwie nauczysz dziecko zdrowego stylu życia ochronisz je przed chorobami serca, otyłością a nawet chorobami nowotworowymi. Skąd się bierze nadwaga u dzieci? Jakich zasad przestrzegać by dziecko nie miało nadwagi?

Przyczyną nadwagi u dzieci, podobnie jak u dorosłych, jest zbyt niska aktywność fizyczna w odniesieniu do przyjmowanego jedzenia. W niektórych przypadkach również mogą mieć udział predyspozycje genetyczne. Tempo życia, liczne zajęcia wręcz narzucają niezdrowy styl życia, w tym między innymi szybkie jedzenie gotowych dań. Dzieci coraz częściej czas wolny spędzają w domu oglądając telewizję lub grając w gry komputerowe podjadając przy tym chipsy, cukiereczki i czekoladki. Konsekwencją tego wszystkiego jest nadmierny przyrost masy ciała. Idąc dalej dziecko otyłe nierzadko musi walczyć o poczucie własnej wartości.

Jeśli nie chcesz by waga dziecka stała się dla niego koszmarem już teraz zwróć uwagę na to co je i pije twoje dziecko. Zastanów się również ile czasu dziennie dziecko spędza w ruchu a ile przed telewizorem. Odpowiedz sobie na pytanie „Czy jestem dobrym przykładem dla mojego dziecka?”

Jedzenie - co jada twoje dziecko?

Nie dopuść do tego by dziecko nauczyło się jeść bezwartościową żywność. Oczywiście by malec polubił owoce, warzywa, chleb razowy i otręby owsiane, również rodzice muszą cenić te pokarmy. W przeciwnym razie żadne zdrowotne wykłady, zachęta, prośba czy nawet groźba nie skłoni dziecka do zdrowego jedzenia. Zadbaj o to by dieta dziecka nie była obfitująca w tłuszcze nasycone.

Jak jada?

Kiedy karmisz dziecko łyżeczką zwykle zjada tyle ile ty chcesz by zjadało. Zwykle zjada więcej niż chce i potrzebuje. Dlatego jak najczęściej pozwalaj dziecku jeść samemu. Wówczas ma możliwość zjeść tyle ile potrzebuje. Nie pozwól by dziecko jadło w pospiechu, to nie sprzyja utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

Po co je?

Nie wpajaj dziecku, że jedzenie to źródło pocieszenia, sposób na relaks czy ucieczka od nudy. Jedynym powodem dla którego sięgasz po jedzenie powinien być głód. Jeśli nie będziesz koić płaczu dziecka cukiereczkiem lub lizaczkiem, jest bardzo prawdopodobne, że w przyszłości dziecko będzie sięgać po jedzenie tylko wtedy gdy odczuje głód.

Płyny - co pije?

Najbezpieczniej jest gdy podajesz dziecku wodę. By w bezpieczny sposób ograniczyć kalorie sok jabłkowy rozcieńczaj wodą. Zachęcaj dziecko do picia świeżego soku pomarańczowego, ananasowego oraz warzywnego. Pod żadnym pozorem nie pozwól dziecku pić kolorowych, słodkich i gazowanych napojów.

Telewizja - ile czasu ogląda?

Pamiętaj- nawyk oglądania telewizji wykształcony u dzieci niestety często pozostaje z nim na całe życie. Przyczynia się on do otyłości. U dziecka oglądającego telewizję, przemiana materii spada o 16% poniżej normalnego poziomu podczas odpoczynku. Istnieje ryzyko większej konsumpcji przez dzieci często oglądające telewizję, bowiem wiele reklam zachęca do opychania się niezdrowym jedzeniem ale jakże pięknie wyglądającym.

Ruch

Lekcje wuefu są niezbędne, ale to nie wystarczy by zachować zdrowie. Pozwól dziecku skakać, biegać, wspinać się i jeździć na rowerze. Również i w tym zakresie musisz być wzorem do naśladowania. Rodzinnie łatwiej jest ćwiczyć i zachować odpowiednią masę ciała.

Pamiętaj!

Małemu dziecku nie wprowadzaj diety, bowiem nie chodzi o to by schudło. Ogromne znaczenie ma zwolnienie przyrostu masy ciała ale przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowego rozwoju dziecka.

