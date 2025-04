"Jak zwalczyć alergię w 7 dni" to prosty sposób na pozbycie się alergii i zregenerowanie organizmu. Dzięki lekturze tej książki rozpoczniesz życie od nowa – pozwalając organizmowi na to, by sam się uleczył.

Poradnik to esencja dwudziestoczteroletniej praktyki klinicznej przedstawiona w formie przystępnego planu skutecznej eliminacji objawów alergii.

Inspiracje do napisania poradnika "Jak zwalczyć alergię w 7 dni"?

Z desperackiej walki matki o uratowanie syna wyłonił się kompleksowy program, który pomaga ludziom z różnymi alergiami wrócić do zdrowia przy pomocy naturalnych metod. Obecnie doktor Susanne Bennett zajmuje się wyłącznie naturalnym leczeniem alergii. Ma na koncie ponad dziewięćdziesiąt tysięcy wizyt, a co tydzień przyjmuje około stu pacjentów. Są wśród nich dzieci i pracujące mamy, mechanicy samochodowi i gwiazdy filmowe. Większość z nich trafia do jej gabinetu, gdy inne rozwiązania zawiodą.

Najpierw konsultują się z lekarzami, biorą leki, stosują kremy i przyjmują zastrzyki. Skarżą się na pokrzywki, kichanie, bóle głowy, astmę, bóle mięśni i stawów, wzdęcia i problemy trawienne, reakcje anafilaktyczne i różne inne dolegliwości. Ich życie ulega przeobrażeniu bez konieczności ponoszenia kosztów wizyt lekarskich, zażywania leków czy poddawania się zabiegom operacyjnym.

Co znajdziemy w poradniku "Jak zwalczyć alergię w 7 dni"?

Każdy kolejny rozdział książki to 7-dniowa rewolucja antyalergiczna dotycząca innego aspektu zdrowia i otoczenia. Książka wyjaśnia, jaki wpływ na występowanie reakcji alergicznych mogą mieć styl życia, dieta, woda, a nawet rozmieszczenie domowych sprzętów.

Słowo o autorce:

Doktor Susanne Bennett jest lekarzem chiropraktykiem wyznającym zasady medycyny holistycznej. Specjalizuje się w dziedzinie leczenia alergii, dietetyki klinicznej oraz medycyny środowiskowej i medycyny stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem problemów pediatrycznych i opieki zdrowotnej nad ludźmi młodymi.

Materiały prasowe - MT Biznes