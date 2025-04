Czym jest migotanie komór?

Migotanie komór to najniebezpieczniejsza postać arytmii. Do mięśnia sercowego docierają szybkie i nieskoordynowane impulsy elektryczne, w wyniku czego komory przestają pracować efektywnie. Migotanie komór prowadzi do zatrzymania krążenia. Jeśli arytmia nie zostanie zatrzymana odpowiednio szybko, może doprowadzić także do śmierci.

Objawy migotania komór

Objawem migotania komór jest nagłe zatrzymanie krążenia, a co za tym idzie utrata przytomności i zatrzymanie oddechu. W zapisie EKG widoczna jest nieregularna sinusoida, a częstość akcji serca może dochodzić nawet do 600 uderzeń na minutę.

Leczenie migotania komór

W warunkach szpitalnych natychmiast po rozpoznaniu migotania komór wykonuje się defibrylację i resuscytację krążeniowo–oddechową. Defibrylacja polega na zatrzymaniu migotania komór w wyniku zastosowania impulsu elektrycznego.

U pacjentów zagrożonych nagłym wystąpieniem migotania komór rozważa się wszczepienie tzw. kardiowertera–defibrylatora. Jest to urządzenie, które wszczepione w klatkę piersiową chorego jest w stanie rozpoznać nieprawidłowy rytm serca i w razie potrzeby przerwać go wyładowując odpowiedni impuls elektryczny.

Pierwsza pomoc w przypadku migotania komór

Przypadkowy świadek zatrzymania krążenia, po sprawdzeniu czy pacjent oddycha (obserwujemy unoszenie się klatki piersiowej, słyszymy i czujemy na policzku ruch wydychanego powietrza), powinien jak najszybciej wezwać pogotowie ratunkowe. Należy pamiętać, że jedynym objawem zatrzymania krążenia, jaki powinien sprawdzić świadek zdarzenia, jest ustanie oddechu.

Do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego każdy, nawet nieprzeszkolony medycznie człowiek, może, a nawet powinien sam rozpocząć resuscytację krążeniowo–oddechową. Resuscytacja polega na naprzemiennym wykonywaniu rytmicznych uciśnięć klatki piersiowej i prowadzeniu sztucznego oddychania metodą usta–usta. Na każde 30 uciśnięć mostka należy wykonać 2 wdechy.

Jeśli w pobliżu miejsca, gdzie doszło do zatrzymania krążenia, znajduje się automatyczny defibrylator, należy go niezwłocznie użyć. Po włączeniu urządzenie wydaje komendy słowne dotyczące techniki przyklejenia elektrod i samodzielnego wykonywania resuscytacji. Automatyczny defibrylator analizuje czynność serca (sprawdza, czy do zatrzymania krążenia doszło w wyniku migotania komór) i w razie potrzeby wysyła do serca impuls elektryczny.

