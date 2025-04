Migotanie przedsionków jest najczęstszym zaburzeniem rytmu serca. Częstość występowania wynosi 0,4-1% w całej populacji, zaś biorąc pod uwagę osoby po 70 roku życia wzrasta nawet do 10%. Częstość występowania powikłań zatorowo-zakrzepowych (udar niedokrwienny mózgu, przemijające ataki niedokrwienne) u chorych z migotaniem przedsionków wydaje się być do 7 razy większa niż w populacji zdrowej.

Co nazywamy migotaniem przedsionków?

Migotanie przedsionków jest schorzeniem, które najczęściej dotyczy osób starszych. Szczególnie ujawnia się u ludzi, którzy w przeszłości byli leczeni na schorzenia serca – nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, chorobę niedokrwienną serca czy inne zaburzenia rytmu. Co więcej, do wystąpienia choroby predysponować może nadużywanie takich substancji jak alkohol, nikotyna, kofeina czy zatrucie tlenkiem węgla. Nierzadko, szczególnie u mężczyzn w starszym wieku stwierdza się migotanie przedsionków, które towarzyszy nieleczonej nadczynności tarczycy.

Unikanie szkodliwych czynników

Najprostszym sposobem na zabezpieczenie się przed wystąpieniem migotania przedsionków jest unikanie czynników, które mogą do niego predysponować. Jeżeli więc czujemy, że po spożyciu większej ilości alkoholu lub kawy czy wypaleniu zbyt wielu papierosów, nasze serce zaczyna szybciej i niemiarowo bić, powinniśmy zminimalizować ich używanie. Czasem już dwa kieliszki wódki, mogą wywołać tragiczne skutki. Nie namawiajmy więc do picia alkoholu osoby, które leczą się z powodu migotania przedsionków.

Leczenie choroby podstawowej

Po drugie, jeżeli zdiagnozowano u nas chorobę, która wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na migotanie przedsionków, natychmiast zacznijmy ją leczyć. W ten sposób rosną nasze szanse na uniknięcie arytmii. Jeżeli chorujemy na nadczynność tarczycy, zacznijmy przyjmować leki, tak aby doprowadzić nasz organizm do stanu eutyreozy (stan, w którym hormony tarczycy – trójjodotyronina, tyroksyna - osiągają prawidłowe stężenia we krwi). W przypadku nadciśnienia tętniczego, rozpocznijmy od zmniejszania ilości spożywanej soli oraz umiarkowanego wysiłku fizycznego. W wielu przypadkach sama zmiana stylu życia umożliwia utrzymanie ciśnienia w granicach 120/80 – 140/90.

„Podręczna” tabletka

Niestety, zdarzają się przypadki, w których nawet najbardziej ostrożny tryb życia i stosowanie się do wszelkich zaleceń lekarskich, nie uchroni przed wystąpieniem napadów migotania przedsionków. W takiej sytuacji warto mieć zawsze przy sobie tak zwaną „podręczną” tabletkę – 600 mg propafenonu – która podczas kryzysu pomoże opanować nasze serce i przywróci jego prawidłowy rytm. Jeżeli jednak objawy nie ustępują, bądź trwają dłużej niż siedem dni, należy zdecydować się na leczenie przewlekłe.

